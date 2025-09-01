聽新聞
率三副總理逾十部長…普亭明與習高峰會 聚焦美烏

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津報導

俄羅斯總統普亭昨日率團乘機抵達天津出席上海合作組織峰會，預計將在九月二日與大陸國家主席習近平會面，並參加中共九三閱兵。普亭此次率領「規模龐大、意義重大」的代表團同行，成員包含三位副總理、十餘位部長、多位國企和大型企業負責人，央視指出，普亭此訪進一步彰顯了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水準，雙方會談議程包括與美國的關係及烏克蘭問題等。

普亭昨日上午抵達天津開展四天訪問大陸行程，由中共政治局委員兼天津市委書記陳敏爾接機，這也是普亭繼去年五月前往大陸進行國是訪問後，再次到大陸訪問。

克林姆林宮發布的普亭訪問行程顯示，他將於一日出席上合峰會、二日與習近平會談、兩人並將與蒙古總統呼日勒蘇赫舉行「中蒙俄三方會晤」，三日參加九三閱兵。

普亭計畫在上合峰會期間舉行十多場雙邊會晤，包括與印度總理莫迪、土耳其總統厄多安、伊朗總統佩澤希齊揚等多位領導人，至於他與北韓領導人金正恩會晤的可能性正在商議。

