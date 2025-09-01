紐時：藉峰會、閱兵、歷史話語權 習居C位試圖重塑全球秩序

中國大陸本周將先後舉行上合組織天津峰會及九三閱兵，展示共軍最新型的飛彈和戰機。紐約時報八月卅日報導稱，這不僅是外交與軍事盛會，還反映出中國國家主席習近平正試圖將外交與軍事實力、歷史轉化為工具，以重塑當前由美國主導的全球秩序。

目前對習近平可謂天賜良機，美國總統川普對印度輸美商品祭出高關稅，引發新德里太依賴且太傾向美國的疑慮；俄羅斯總統普亭八月在阿拉斯加美俄峰會獲川普款待，削弱其他西方國家懲罰他二○二二年下令侵烏的作為。而俄印領袖均親臨前述峰會。

居於Ｃ位、眾星拱月的則是習近平，他將川普疏遠印度轉化為機遇，並驗證自己長久以來與普亭結盟效用。

逾廿位領袖親自出席該峰會。美國智庫布魯金斯研究院研究員、白宮國安會前主任席恩表示，習近平外交政策策略的成功，體現在外國及國際組織領袖訪中的行列上；習近平現在很可能感覺自己更像是被訪中的外國領袖環繞，而非遭美國及其盟友夥伴圍困。

習近平三日會親自主持紀念反法西斯戰爭勝利與對日抗戰八十周年閱兵。在他此前對二戰發表的談話中，已尋求將這場戰爭重塑為中國和蘇聯戰場才是對戰爭勝敗造成決定性影響的艱苦奮鬥，普亭也已附和此一論述，試圖將二戰勝利的話語權從西方轉移至中俄，尤其是中俄在二戰期間傷亡慘重。

幾位布魯金斯研究院學者最近也寫道，中俄正提供一種另類歷史敘事，比西方的同盟國勝利敘事更合這兩國的意。分析家指出，中俄領袖會利用天津峰會推動一個較不受美支配的世界願景。

美國許多歐亞國家盟友視中國為公平貿易、民主及區域穩定的巨大威脅。預料九三閱兵將展示恐在「台灣有事」之際部署的新型反艦飛彈，會凸顯對中國前述威脅的最新擔憂。然而分析家認為，這些擔憂恐不如川普第二任顛覆美國幾十年來的外交政策。比利時智庫國際危機組織專家韋恩就提到，儘管對中國的行為感到憂慮，但有些國家愈來愈覺得美國才是國際秩序中更大、甚至最主要的破壞穩定力量。