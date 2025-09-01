川普討和平獎遭莫迪拒絕 不赴四方會談

印度總理莫迪這次訪問中國大陸參加上合峰會，是他七年來首次訪陸。紐約時報報導，莫迪近來明顯靠向大陸，因為他與美國總統川普已經鬧翻。

今年五月印度與巴基斯坦因克什米爾一起恐怖攻擊而發生嚴重邊界衝突，雙方交火五天才停火。川普隨後多次公開表示，印巴衝突是他出手化解，印度則堅稱印巴自行協調停火，因為若在美國壓力下和國力較弱的巴國妥協，將有損莫迪在國內的強人形象。此外，數十年來印度堅持克什米爾是印巴之間的問題，不容第三國插手。

知情人士指出，川普六月十七日打電話給莫迪，又提他對解決印巴衝突感到自豪，還說巴基斯坦準備提名他拿諾貝爾和平獎，言下之意是莫迪也該這麼做。

莫迪大怒。他對川普說，美方介入與印巴停火毫無關係，停火是印巴直接談妥。川普不以為然，加上印度拒絕提名他角逐和平獎，這通電話竟讓兩國領袖關係急遽惡化。

川普顯然非常在意諾貝爾和平獎。在與莫迪通話四天後，川普宣布剛果與盧安達達成和平協議時，再次提到這個問題，他自怨自艾地說，「我不會因為這件事獲得諾貝爾和平獎，我不會因為阻止印度和巴基斯坦之間的戰爭而獲得諾貝爾和平獎。無論我做什麼，我都不會獲得諾貝爾和平獎」。

這通電話也讓原本氣氛樂觀的美印貿易會談開始停滯不前，幾周後，川普宣布對印度商品課徵百分之廿五關稅；八月廿七日川普又以印度購買俄國石油為由，再對印度加徵百分之廿五關稅，讓印度稅率達百分之五十。

紐時說，莫迪一度稱川普為「真正朋友」，如今他已被川普「三振出局」了。知情人士表示，兩人交惡前，川普曾對莫迪說，打算今年稍後前往印度參加四方安全會談（Quad）高峰會，但川普現已不再提今秋印度行。

許多印度人如今極度厭惡川普。兩周前，馬哈拉什特拉邦慶典遊行出現一個巨大的川普人像，掛著字牌說他是「背後捅刀的傢伙」。一些印度官員說，美國近來對印度的舉動根本是霸凌、流氓行為。

六月十七日之後，川普與莫迪未曾再通話。莫迪開始向中俄靠攏，這次他訪問大陸，中方勢必歡迎他與北京和莫斯科加強關係。