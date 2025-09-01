大量移民湧入、高通膨效應 英法德極右派支持率領先

民調顯示，歐洲三大經濟體德國、英國及法國的民粹或極右翼政黨，支持率歷來首度同時擁有領先優勢，顯示歐洲選民日益不滿多年來的大量移民湧入和高通膨。雖然這三國距離全國大選還有好幾年，卻勢將進入一段政治動盪期。

法國反移民的國民聯盟（National Rally）民調支持率今年來持續領先。Elabe 7月民調顯示，極右派領袖雷朋的年輕得意門生巴德拉（Jordan Bardella）以36%的支持率成為最受歡迎政治人物。針對下屆總統大選的民調也顯示，國民聯盟候選人不管派出巴德拉或雷朋，都將在第一輪投票領先。

英國前脫歐大將法拉吉（Nigel Farage）領導的反移民政黨英國改革黨（Reform UK），民調支持率過去六個月來持續攀升，如今已遙遙領先主宰英國政壇百年的執政黨工黨和在野黨保守黨。

德國極右翼的德國新選擇黨（AfD）今年來的民調支持率，一直和執政黨基民黨（CDU）旗鼓相當，但民調公司Forsa的資料顯示，AfD最近幾周甚至微幅領先，為4月來首見。

歐亞集團（Eurasia）歐洲主管拉曼說，「這意義重大」，除非德英法領袖能夠解決助長極右派聲勢的移民和生活成本問題，否則都須在因應極右派掌權的可能性。

和美國一樣，歐洲多數地區在新冠疫情後都經歷大量移民湧入和通膨高漲，使許多選民認為處境惡化，社群媒體也讓意見變得兩極化。但和美國不同的是，歐洲大部分地區的經濟都幾近停滯，引發選民廣泛感覺歐洲大陸正陷入多年空轉與政治僵局。