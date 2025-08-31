今年6月才被逐出以色列 「環保少女」童貝里再次乘船闖加薩！

「全球蘇穆德船隊」將從西班牙出發。蘇穆德在阿拉伯語中意為「堅定不移」。

除了格蕾塔．童貝里（Greta Thunberg）外，葡萄牙左翼政治家瑪麗安娜．莫爾塔瓜（Mariana Mortagua）和前巴塞羅那市長阿達．科勞（Ada Colau）也將加入該船隊。

童貝里表示，9月4日還將有數十艘船從突尼斯和其他港口前往加薩。預計有來自44個國家的數百人參加這一行動。

童貝里表示，這支船隊旨在打破以色列對加薩地帶的「非法圍困」。自2007年哈馬斯武裝組織控制加薩地帶以來，以色列一直對加薩實施海上封鎖。以色列辯稱，封鎖是必要的，以防止武器落入哈馬斯手中，但人權組織批評封鎖是對加薩巴勒斯坦平民的集體懲罰。

加薩地帶人道主義形勢嚴峻。根據8月中旬的糧食安全階段綜合分類（IPC）分析，加薩有超過50萬人陷入飢荒。

巴西活動家蒂亞戈．阿維拉（Thiago Avila）上周在巴塞羅那告訴記者：「這將是歷史上規模最大的聲援行動，參與的人員和船只數量將超過以往所有行動的總和。」

阿維拉今年2月出席黎巴嫩真主黨領導人哈桑．納斯魯拉的葬禮，引發爭議。受伊朗支持的黎巴嫩真主黨被美國、德國、阿根廷和其他幾個國家的政府列為恐怖組織。

今年6月，童貝里和阿維拉曾乘坐「馬德琳」號（Madleen）救援船前往加薩時被以色列攔截。他們與其他活動人士一起被拘留，隨後被驅逐出以色列。以色列外交部當時聲稱，（這些人的）「表演」已經結束，船上搭載的人道主義援助物資被運往加薩地帶。

西班牙外交大臣何塞．阿爾瓦雷斯8月29日表示，將提議歐盟打破以色列封鎖、解決加薩地帶的飢荒問題並擴大對以制裁。歐盟內部對此存在分歧。去年5月底，西班牙、挪威和愛爾蘭正式承認巴勒斯坦國。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】