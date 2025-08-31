印尼總統稱各黨同意取消國會議員部分福利 抗議團體不埋單

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印尼總統普拉伯沃31日在雅加達總統府談論近日印尼各地的示威。法新社
印尼總統普拉伯沃31日在雅加達總統府談論近日印尼各地的示威。法新社

印尼民眾不滿高物價、低薪資、國會議員津貼過高等因素，多地出現大規模示威活動，日前參與示威的一名摩托計程車駕駛遭到鎮暴警車輾斃後更掀眾怒。目前抗議活動已造成5人死亡。路透報導，印尼總統普拉伯沃31日表示，印尼各政黨已同意取消國會議員一些福利和特權。他希望能平息這場抗議活動。

這場抗議活動始於25日，抗議者稱國會議員薪資和住房補貼過高。一名摩托計程車駕駛29日不幸被鎮暴警車輾斃，抗議局勢升高。一些政黨成員的家和政府大樓遭洗劫和縱火，引發大眾憂心。抗議活動也在29日導致股市和印尼幣匯率大幅下跌，打擊投資人信心。

普拉伯沃在總統府召開記者會並發表談話，各政黨領袖也出席記者會。他表示，已下令軍警對暴亂者和搶劫者採取嚴厲舉措，並警告稱有些行為顯然是「恐怖主義」和「叛國」。

普拉伯沃說：「國會領袖們已表示，他們將撤銷一些國會政策，包括國會議員補貼和海外出差暫停措施。我已下令軍警堅決採取行動，打擊破壞公共設施、洗劫個人住宅和經濟中心的行為。」

不過，目前尚不清楚抗議後發生的暴亂和洗劫行為的幕後黑手。

另外，發起抗議組織似乎對政府取消議員福利之舉並不埋單。印尼最大學生聯盟「全印尼學生執行機構」負責人伊赫桑（Muzammil Ihsan）告訴路透，減少議員補貼「不夠」，「考慮」發起進一步示威。他說：「政府必須解決根深柢固的問題。街頭民眾的怒火並非毫無緣由。」

規模較小的學生團體「印尼學生民主聯盟」主席阿弗里安西亞（Tegar Afriansyah）告訴路透，政府的聲明並未解決問題根源，即「寡頭政治和不平等的經濟結構」。他還指出，普拉伯沃對軍警的指示「明顯具壓制性和恐嚇性」。

全球人權監督機構國際特赦組織印尼分會則在聲明中指出，普拉伯沃使用叛國和恐怖主義這種詞彙「太過分」。

