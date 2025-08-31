譴責抗議者是「叛國者與恐怖分子」 印尼總統在壓力之下宣布重大讓步

印尼總統普拉博沃．蘇比安托（Prabowo Subianto）周日在首都雅加達總統府發表講話，對近期因社會不平等和經濟問題而爆發的全國性抗議活動表示強烈譴責，並稱部分行為「已接近叛國與恐怖主義」。不過，他也在講話中宣布了一系列回應抗議訴求的讓步措施。

普拉博沃表示：「和平集會的權利應當受到尊重與保護，但我們不能否認，部分行為已超出法律範疇，甚至已經違法，趨向於叛國與恐怖主義。」

他說，抗議活動應該和平進行，如果有人破壞公共設施或搶劫私人住宅，「國家必須介入保護其公民」。

印尼作為東南亞最大的經濟體，近期在多個主要城市爆發抗議浪潮。抗議活動因一名年輕摩托車快遞員阿凡．庫爾尼亞萬（Affan Kurniawan）在示威中被警方車輛撞死而進一步升級。

議員補貼引發眾怒

抗議的導火索之一是議會近期批准的一項新政策，為每位議員提供每月高達5000萬印尼盾（約合3000美元）的住房補貼。該金額遠高於印尼首都雅加達的最低工資近十倍，在經濟較弱地區甚至高達二十倍，引發公眾強烈不滿。

印尼抗議：議會大樓縱火致三人死亡

據報導，周日凌晨，財政部長斯裡．穆利亞尼．英德拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）位於南丹格朗的住所遭到洗劫。一名鄰居向法新社透露，襲擊者分為兩批，第一批為數十輛摩托車，每輛載有兩至三人；第二批約有150人，搶走了電視、音響、客廳裝飾、衣物及餐具等物品。

總統在壓力下讓步

在面對持續升級的抗議壓力下，普拉博沃總統於周日宣布，國會已同意撤銷部分議員津貼政策。「國會領導人已表示將撤銷若干政策，包括議員津貼的額度，並暫停海外公務出行。」他在多位政黨領導人陪同下宣布。

盡管做出讓步，普拉博沃仍強調國家必須保護公共財產，並已指示警方與軍方對搶劫行為采取「最強硬的措施」。

此外，普拉博沃已取消原定於9月3日前往中國參加紀念抗日戰爭勝利80周年閱兵的行程，以應對國內局勢。

與此同時，社交媒體平台TikTok也於周六宣布，因應當前局勢，已在印尼暫時關閉直播功能，預計暫停數日。該平台在印尼擁有超過1億用戶。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】