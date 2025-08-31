印尼各政黨接受示威者要求 削減國會議員福利

印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，掀起反政府示威浪潮，已造成5人喪生。印尼總統普拉伯沃今天說，國內各政黨已同意撤銷國會議員的一些特權與福利。

路透社報導，印尼首都雅加達25日爆發示威，抗議者指責國會議員薪資與住房津貼過於優渥。在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動28日演變成暴動。部分政黨人士的住宅與政府設施遭到洗劫或縱火。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）在印尼總統府召開記者會，身旁站著各黨領袖。他稱已下令軍隊與警方對暴徒和打劫者採取嚴厲行動，並警告近日全國示威集會中部分行徑已構成「叛國」和「恐怖主義」。

他還說：「國會領袖已經承諾將撤銷一些國會內規，其中包括調整議員津貼金額，以及暫停海外出差行程。」

普拉伯沃自去年10月執政以來，近一年間他的政府幾乎未遭遇任何政治阻力，這場抗議是迄今最大考驗。