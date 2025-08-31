快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

時隔多月…哈瑪斯發「烈士」合照 證實軍事領袖辛瓦身亡

中央社／ 開羅30日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，該組織在加薩的軍事領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）已經身亡。路透
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，該組織在加薩的軍事領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）已經身亡。路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，該組織在加薩的軍事領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）已經身亡。以色列數月前曾說，以軍在5月一場空襲中將他擊斃。

路透社報導，哈瑪斯並未說明關於穆罕默德．辛瓦死訊的細節，但發布了他與其他領袖的合照，並稱他們是「烈士」。

穆罕默德．辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的胞弟。以色列指控亞雅．辛瓦共同策劃2023年10月7日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭；他已於去年10月喪命。

在亞雅．辛瓦身亡後，穆罕默德．辛瓦被提拔為哈瑪斯軍事領袖。

烈士 戰爭 空襲 哈瑪斯 以色列 穆罕默德

延伸閱讀

以色列宣布加薩市為「戰區」 終止人道停火、加強攻擊力道

總理證實命喪以色列空襲 葉門叛軍矢言報仇

影／父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

以色列擴大軍事行動 將暫停或減緩北加薩人道援助

相關新聞

影／父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

以色列政府8月29日公布一部長達45分鐘影片合輯，專門向國際展示哈瑪斯2023年跨境突襲以色列邊境的駭人片段。其中一段畫...

時隔多月…哈瑪斯發「烈士」合照 證實軍事領袖辛瓦身亡

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，該組織在加薩的軍事領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar...

以軍猛攻加薩郊區 內唐亞胡將開安全內閣會議「商討攻占加薩」

以色列軍隊於夜間從空中和地面攻擊加薩市（Gaza City）郊區，摧毀民房並迫使更多民眾逃離當地。以國總理內唐亞胡的安全...

影／遭以色列士兵催淚彈射擊！德國之聲記者幸無傷亡

新聞記者不僅僅在加薩地區面臨生命危險。在被以色列佔領的巴勒斯坦約旦河西岸地區，記者的正常工作同樣受到嚴重威脅。德國之聲的一個攝制組本周就在拉姆安拉遭到以色列士兵的催淚彈射擊…

川普關稅恐違法 各國在談判桌上找到喘息翻轉契機？

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

川普多次提及想接管！法國外長「抗衡覬覦」抵達格陵蘭表聲援

法國外交部表示，法國外長已抵達格陵蘭，表達法國對這個丹麥自治領地的「支持」。此前，美國總統川普多次表示希望接管格陵蘭…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。