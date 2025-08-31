時隔多月…哈瑪斯發「烈士」合照 證實軍事領袖辛瓦身亡
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，該組織在加薩的軍事領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）已經身亡。以色列數月前曾說，以軍在5月一場空襲中將他擊斃。
路透社報導，哈瑪斯並未說明關於穆罕默德．辛瓦死訊的細節，但發布了他與其他領袖的合照，並稱他們是「烈士」。
穆罕默德．辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的胞弟。以色列指控亞雅．辛瓦共同策劃2023年10月7日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭；他已於去年10月喪命。
在亞雅．辛瓦身亡後，穆罕默德．辛瓦被提拔為哈瑪斯軍事領袖。
