時隔多月…哈瑪斯發「烈士」合照 證實軍事領袖辛瓦身亡

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

2025-08-31 16:48