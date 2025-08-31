以軍猛攻加薩郊區 內唐亞胡將開安全內閣會議「商討攻占加薩」

以色列軍隊於夜間從空中和地面攻擊加薩市（Gaza City）郊區，摧毀民房並迫使更多民眾逃離當地。以國總理內唐亞胡的安全內閣預計今天召開會議，商討攻占加薩市的計畫。

路透社及以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局指出，以軍砲火今天造成至少18人死亡。

其中13人是在加薩走廊中部一處援助站附近試圖取得食物時遇害，還有至少2人喪命於加薩市一棟住宅中。

加薩市希克拉旺區（Sheikh Radwan）的居民表示，該地區從昨日到今天持續遭到以色列砲擊與空襲，迫使民眾前往加薩市西部避難。

以色列一名官員指稱，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的安全內閣今晚將召開會議，討論攻占加薩市計畫的下一階段行動。