以軍猛攻加薩郊區 內唐亞胡將開安全內閣會議「商討攻占加薩」
以色列軍隊於夜間從空中和地面攻擊加薩市（Gaza City）郊區，摧毀民房並迫使更多民眾逃離當地。以國總理內唐亞胡的安全內閣預計今天召開會議，商討攻占加薩市的計畫。
路透社及以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局指出，以軍砲火今天造成至少18人死亡。
其中13人是在加薩走廊中部一處援助站附近試圖取得食物時遇害，還有至少2人喪命於加薩市一棟住宅中。
加薩市希克拉旺區（Sheikh Radwan）的居民表示，該地區從昨日到今天持續遭到以色列砲擊與空襲，迫使民眾前往加薩市西部避難。
以色列一名官員指稱，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的安全內閣今晚將召開會議，討論攻占加薩市計畫的下一階段行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言