川普多次提及想接管！法國外長「抗衡覬覦」抵達格陵蘭表聲援

法國外交部表示，法國外長已抵達格陵蘭，表達法國對這個丹麥自治領地的「支持」。此前，美國總統川普多次表示希望接管格陵蘭。

法新社報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）自今天展開為期兩天的訪問。就在幾天前，丹麥公共電視台報導，至少有3名與川普關係密切的美國官員曾到訪格陵蘭，試圖物色可用於反丹麥影響力行動的人士。

報導中指稱，美國的干預行動旨在蒐集造成格陵蘭與丹麥之間關係緊張的相關資訊。在該干預行動曝光後，丹麥27日召見美國駐丹麥大使館臨時代辦。

法國外交部表示，在當前挑戰下，巴霍此行將「展現法國對丹麥、格陵蘭及格陵蘭人民的支持」。

巴霍今天參觀停泊在格陵蘭首府努克（Nuuk）港口的法國海軍船艦BSAM加倫號（BSAM Garonne）。

巴霍表示：「這些地區確實偏遠，但現在也受到某種形式的衝突和新型態侵略的影響。這正是為什麼身為重要海洋強國的法國今天要出現在這裡。」

他明天將與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）和總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會面，之後舉行記者會。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年6月造訪格陵蘭，表達歐洲對當地人民的聲援，並批評川普威脅要兼併這座北極地區島嶼的言論。

自今年1月重返白宮以來，川普曾多次表示，出於安全考量，美國需要戰略位置重要、資源豐富的格陵蘭，並且不排除動用武力取得該地的可能性。