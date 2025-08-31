靠近台灣！菲律賓在呂宋海峽設前進作戰基地 菲海軍：將目光置於攘外

菲律賓軍方最近在靠近台灣的呂宋海峽設置「前進作戰基地」（FOB），強化菲律賓「群島防衛」能力。菲律賓軍方表示，這座前進作戰基地靠近台灣，戰略地位重要。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）網站今天報導，這座前進作戰基地位於巴丹群島省（Batanes）的馬哈濤鎮（Mahatao），距台灣最南端島嶼不到100海里。

菲律賓軍方於28日啟用了馬哈濤基地。菲律賓每日詢問報引述菲律賓北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）說，這座基地可強化菲律賓保衛北方前線的能力，確保菲方可快速回應安全及天災挑戰。

報導另引述海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說，有近20萬名菲律賓人在台灣工作或生活，馬哈濤基地靠近台灣，對菲律賓來說具有重要戰略地位。

崔尼代說，菲律賓軍方長期專注於「安內」，現在是將目光置於「攘外」的時候了。

他未提潛在外敵來自何方，但菲律賓軍方最近在呂宋海峽（Luzon Strait）一帶監控到中國海警船有「異常動態」。此外，中國科研船以及山東號航空母艦都曾出現在呂宋海峽。

另一方面，美國海軍研究協會新聞（USNI News）的報導更側重於這座基地對台海安全的重要性。

報導說，雖然菲律賓在巴丹群島設有許多軍事哨站，由海軍陸戰隊士兵駐守，但馬哈濤基地是迄今規模最大的一座。

報導提到，菲美聯合軍事演習近年來已開始納入巴丹群島防衛演訓，美軍也把海馬士多管火箭系統（HIMARS）、泰風飛彈系統（Typhon missilesystem，又譯堤豐）和「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）部署在菲律賓北部，包括巴丹群島。

今年4月，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）曾說，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，指示北呂宋軍區部隊為此作好相關規劃，特別是如何援助在台菲僑。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本月稍早在印度接受印媒訪問時再次提到，台菲地理相近，若兩岸爆發衝突，菲國「無法置身事外」，必須做好撤僑及保衛國土的計劃。

前菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）曾向中央社說明，菲美簽有「共同防禦條約」（MDT），美軍在菲律賓北部設有多座軍事基地，全部面向台灣、指向中國，因此萬一兩岸爆發戰事，即使菲律賓不選邊站，最終也會成為戰場的一部分。