環保少女童貝里領軍 人道船隊試圖突破加薩封鎖

中央社／ 巴塞隆納31日綜合外電報導
瑞典「環保少女」童貝里（圖）。 美聯社
瑞典「環保少女」童貝里（圖）。 美聯社

活動主辦單位指出，一支載運人道救援物資及行動人士的船隊，包括瑞典氣候行動者童貝里，預定今天從西班牙巴塞隆納出發，試圖「突破對加薩的非法封鎖」。

法新社報導，「全球堅毅船隊」（Global SumudFlotilla）表示，這些船隻將從巴塞隆納啟航，「開闢人道走廊，終結對巴勒斯坦人民持續進行的種族滅絕」。

主辦單位未說明將有多少艘船啟航，也未透露確切出發時間。

這支船隊預計將於9月中抵達飽受戰火摧殘的加薩這塊沿海飛地。

主辦單位指出，預計還有數十艘船將於9月4日自突尼西亞及其他地中海港口出發。

身為此船隊指導委員會成員的童貝里（Greta Thunberg）在Instagram表示，行動人士也將在44個國家同步發起示威及其他抗議活動，「聲援巴勒斯坦人民」。

除了童貝里，參與船隊的還有來自多國的行動人士、歐洲議員及公眾人物，包括前巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）。

「全球堅毅船隊」自稱為獨立團體，未與任何政府或政黨有關聯。

活動人士6月和7月兩度試圖透過船隻對加薩運送援助物資，都遭以色列擋下。

威尼斯影展外數千人抗議 籲關注以色列圍困加薩

