影/父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

以色列政府8月29日公布一部長達45分鐘影片合輯，專門向國際展示哈瑪斯2023年跨境突襲以色列邊境的駭人片段。其中一段畫面顯示，一名資深消防員父親為了保護兩名年幼兒子，奮不顧身撲向手榴彈被炸死，事後哈瑪斯成員則闖入住家，若無其事喝可樂。

紐約郵報報導，以色列總理內唐亞胡公布合輯的其中一個片段顯示，2023年10月7日凌晨6時30分左右，哈瑪斯武裝分子襲擊位於以色列北方邊境的塔薩一家。當時46歲消防員塔薩（Gil Taasa）與兩個兒子，12歲的柯倫（Koren）和8歲幼子謝伊（Shay）僅穿著內褲，倉皇逃往後院防空洞，卻迎面遇到武裝分子。

哈瑪斯成員隨手投擲手榴彈，吉爾隨即撲身抱住手榴彈，當場送命。兩個孩子被炸彈碎片炸傷，身上甚至濺滿父親的血肉。哈瑪斯隨後將兩名孩子押回屋內。畫面中，柯倫驚聲哭喊「爸爸」，並告訴弟弟：「爸爸死了，謝伊，這不是玩笑。」謝伊低聲回應：「我知道，我看到了。」

兩人檢視彼此傷勢，柯倫失去左耳聽力，謝伊則右眼受創，兩人的母親薩賓（Sabine Taasa）事後形容「孩子的眼睛幾乎掉出眼眶」。

武裝分子進入屋內後，隨手拿走冰箱裡的可口可樂，若無其事喝下。現場留下一串串血腳印。

同日清晨，塔薩家的長子、17歲的奧爾（Or Taasa）也在前往海灘釣魚途中遇襲身亡。薩賓曾在日內瓦的聯合國會議上控訴：「他們竟朝一名17歲孩子頭部連開6槍，這算正常嗎？」這段最新公布的影片也是在薩賓要求下公開。

這部合輯並未在以色列播放，而是專門給各國領袖、外交官與記者。此舉正值西方國家加大撻伐以色列對加薩造成的人道危機。另外，聯合國預計9月9日在紐約開議，屆時英法澳洲加拿大等多國預計承認巴勒斯坦國。不過，美國國務院29日證實不會核發簽證給巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯等80名巴勒斯坦官員，且撤銷先前已核發的簽證。