出席上海合作組織峰會 普亭等逾20國領袖抵天津

中央社／ 天津31日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天飛抵中國北方城市天津，準備出席由中國國家主席習近平主持的上海合作組織峰會，另有逾20國領袖也將參與這場會議。

法新社報導，上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會將在這座港口城市持續舉行到9月1日。

9月3日，中國將在北京舉辦紀念第二次世界大戰結束80週年的大規模閱兵活動。

上海合作組織成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克和白俄羅斯，另有16個國家以觀察員或「對話夥伴」身分參與。

俄羅斯與中國國家媒體於當地時間今天上午9時30分報導，普亭已抵達天津。

根據新華社昨天刊登的專訪，普亭表示，本次峰會將「增強上海合作組織因應當代挑戰與威脅的能力，並鞏固整個共同歐亞空間的團結」。

報導指出，普亭說：「這一切都將有助於構建更加公平的多極世界秩序。」

普亭 上海 習近平 白俄羅斯

相關新聞

影／父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

以色列政府8月29日公布一部長達45分鐘影片合輯，專門向國際展示哈瑪斯2023年跨境突襲以色列邊境的駭人片段。其中一段畫...

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告（GPI），冰島連續17年蟬聯最安全國家，俄羅斯則敬陪末座，首...

波索納洛遭嚴格居家監禁 巴西法官查車輛防潛逃

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌密謀政變一案，再過幾天即將進入判決階段；法官今天下令對他位在巴西利...

環保少女童貝里領軍 人道船隊試圖突破加薩封鎖

活動主辦單位指出，一支載運人道救援物資及行動人士的船隊，包括瑞典氣候行動者童貝里，預定今天從西班牙巴塞隆納出發，試圖「突...

威尼斯影展外數千人抗議 籲關注以色列圍困加薩

威尼斯影展（Venice Film Festival）今天場外有數以千計民眾舉行抗議，譴責以色列圍困加薩，試圖將公眾焦點...

掃毒還是戰略布局？美軍艦逼近委內瑞拉的真相揭密

美軍核動力攻擊潛艦逼近委內瑞拉外海，官方宣稱「打擊毒品走私」，馬杜洛視為「準軍事挑釁」，火速部署1.5萬兵力反制。這場軍事動作不只是反毒，更像是一場語言戰爭：誰能定義行動的正當性，誰就能主導地緣敘事。

