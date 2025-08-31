波索納洛遭嚴格居家監禁 巴西法官查車輛防潛逃

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌密謀政變一案，再過幾天即將進入判決階段；法官今天下令對他位在巴西利亞（Brasilia）的居家監禁住所，進行更嚴格的監控。

自8月初以來，波索納洛一直處於居家監禁狀態。法新社取得的法院文件顯示，最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令，所有離開波索納洛豪宅的車輛，都必須「檢查車內和後行李箱」。

莫瑞斯負責波索納洛的審判，此前，他已要求警方「24小時監控」波索納洛居家監禁住所。

這項命令是應檢察官的要求而下達。檢方指出，有消息指出波索納洛去年計劃前往阿根廷尋求庇護，這證明了70歲的波索納洛恐會試圖尋求逃避有可能面臨的長期刑期。

2019年至2022年執政的波索納洛，目前與7名同案被告因涉嫌密謀於2022年大選落敗後非法掌權而受審。

最高法院預計9月2日開始對此案作出判決。獲美國總統川普支持的波索納洛，一旦罪名成立，將面臨40年有期徒刑。

波索納洛的兒子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）表示，父親目前狀況不佳。他在社群平台X發文表示：「年邁父親現在非常瘦，沒有食慾，總是打嗝、嘔吐。」