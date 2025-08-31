AIT前處長孫曉雅 任美軍歐洲司令部文職副司令

AIT前處長孫曉雅去年卸任，赴德國出任喬治馬歇爾歐洲安全研究中心副主任後，近日再有職務異動。美軍歐洲司令部發布聲明指出，孫曉雅8月出任文職副司令暨外交政策顧問，這兩職通常由國務院資深官員擔任。

歐洲司令部（USEUCOM）是美軍11個聯合作戰司令部之一，主要職責是對駐歐洲的美軍進行指揮與控制，透過嚇阻、維和與軍事行動來保護並防衛美國及北大西洋公約組織（NATO）的盟國與夥伴。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）1991年踏入外交工作，能說中文與土耳其文。2021年夏天成為美國在台協會（AIT）1979年成立以來首位女處長，備受矚目。據了解，她一手包辦在AIT臉書公布的自介影片。

孫曉雅任內美國國會議員訪台人數打破紀錄，包括2022年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

她離任前透過影片指出，台灣是她外交官生涯的起點，她在1990年代初派駐到台灣，當時是全AIT年紀最小的職員，而台灣也才剛剛完成了第1次全面的民主選舉。

回首過往30年的進展，她感到無比光榮，以台灣有目共睹的驚人成就為榮，也為美台之間因雙方努力，變得更緊密的連結而自豪。

美軍歐洲司令部指出，她擔任AIT處長期間，領導跨機構團隊，負責管理美台非官方關係，目標是在促進全球繁榮的同時維護印太和平與穩定。在她職業生涯較早期時，她曾於國務院行動中心擔任資深觀察官。

行動中心是國務卿與國務院的通訊及危機管理中心，全天候運作、監測全球事件，也為國務卿及國務院其他高層準備簡報，並促進國務院與世界各地的溝通。

行動中心同時協調國務院對各類危機的回應，並支援特別工作組、監測小組及其他與危機相關的行動。

孫曉雅先前的海外派駐經歷包括美國在愛爾蘭都柏林擔任領事職務、於土耳其安卡拉擔任經濟官，及在牙買加首都金斯敦（Kingston）領導緝毒組。她也曾在伊斯坦堡擔任副處長，以及在北京擔任經濟參事。

孫曉雅出任過多個國務院副助卿職務。2017至2018年間，她先是出任經濟商業局主管反金融威脅與制裁的代理副助卿，後來接任能源局副助卿，掌管能源外交。

2019年5月，她接下亞太副助卿一職，兼任資深亞太經濟合作會議（APEC）官員。