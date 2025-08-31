快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

AIT前處長孫曉雅 任美軍歐洲司令部文職副司令

中央社／ 華盛頓30日專電

AIT前處長孫曉雅去年卸任，赴德國出任喬治馬歇爾歐洲安全研究中心副主任後，近日再有職務異動。美軍歐洲司令部發布聲明指出，孫曉雅8月出任文職副司令暨外交政策顧問，這兩職通常由國務院資深官員擔任。

歐洲司令部（USEUCOM）是美軍11個聯合作戰司令部之一，主要職責是對駐歐洲的美軍進行指揮與控制，透過嚇阻、維和與軍事行動來保護並防衛美國及北大西洋公約組織（NATO）的盟國與夥伴。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）1991年踏入外交工作，能說中文與土耳其文。2021年夏天成為美國在台協會（AIT）1979年成立以來首位女處長，備受矚目。據了解，她一手包辦在AIT臉書公布的自介影片。

孫曉雅任內美國國會議員訪台人數打破紀錄，包括2022年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

她離任前透過影片指出，台灣是她外交官生涯的起點，她在1990年代初派駐到台灣，當時是全AIT年紀最小的職員，而台灣也才剛剛完成了第1次全面的民主選舉。

回首過往30年的進展，她感到無比光榮，以台灣有目共睹的驚人成就為榮，也為美台之間因雙方努力，變得更緊密的連結而自豪。

美軍歐洲司令部指出，她擔任AIT處長期間，領導跨機構團隊，負責管理美台非官方關係，目標是在促進全球繁榮的同時維護印太和平與穩定。在她職業生涯較早期時，她曾於國務院行動中心擔任資深觀察官。

行動中心是國務卿與國務院的通訊及危機管理中心，全天候運作、監測全球事件，也為國務卿及國務院其他高層準備簡報，並促進國務院與世界各地的溝通。

行動中心同時協調國務院對各類危機的回應，並支援特別工作組、監測小組及其他與危機相關的行動。

孫曉雅先前的海外派駐經歷包括美國在愛爾蘭都柏林擔任領事職務、於土耳其安卡拉擔任經濟官，及在牙買加首都金斯敦（Kingston）領導緝毒組。她也曾在伊斯坦堡擔任副處長，以及在北京擔任經濟參事。

孫曉雅出任過多個國務院副助卿職務。2017至2018年間，她先是出任經濟商業局主管反金融威脅與制裁的代理副助卿，後來接任能源局副助卿，掌管能源外交。

2019年5月，她接下亞太副助卿一職，兼任資深亞太經濟合作會議（APEC）官員。

國務院 孫曉雅 美國在台協會

延伸閱讀

美軍「委內瑞拉任務」艦隊部署拉美海域 委國募志願兵對抗

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援

相關新聞

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告（GPI），冰島連續17年蟬聯最安全國家，俄羅斯則敬陪末座，首...

威尼斯影展外數千人抗議 籲關注以色列圍困加薩

威尼斯影展（Venice Film Festival）今天場外有數以千計民眾舉行抗議，譴責以色列圍困加薩，試圖將公眾焦點...

影/父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

以色列政府8月29日公布一部長達45分鐘影片合輯，專門向國際展示哈瑪斯2023年跨境突襲以色列邊境的駭人片段。其中一段畫...

波索納洛遭嚴格居家監禁 巴西法官查車輛防潛逃

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌密謀政變一案，再過幾天即將進入判決階段；法官今天下令對他位在巴西利...

掃毒還是戰略布局？美軍艦逼近委內瑞拉的真相揭密

美軍核動力攻擊潛艦逼近委內瑞拉外海，官方宣稱「打擊毒品走私」，馬杜洛視為「準軍事挑釁」，火速部署1.5萬兵力反制。這場軍事動作不只是反毒，更像是一場語言戰爭：誰能定義行動的正當性，誰就能主導地緣敘事。

星期人物／神力女超人缺席威尼斯 為何演變政治風暴？

以色列女星蓋兒加朵因加薩衝突缺席2025威尼斯影展，引發影展抗議與國際輿論風暴。她曾服役以色列國防軍，並以《神力女超人》奠定全球票房地位，卻因長年公開支持以軍而爭議不斷。這場缺席被視為策略性沉默，也凸顯娛樂產業如何被地緣政治牽動——她的角色與聲望，是否正面臨重塑？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。