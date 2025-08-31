2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告，亞洲國家僅新加坡打入前段班，維持在第6名，台灣則退步2名來到第40名。圖為新加坡地標魚尾獅。美聯社
澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告（GPI），冰島連續17年蟬聯最安全國家，俄羅斯則敬陪末座，首度被列為世上最不和平國家。亞洲國家僅新加坡打入前段班，維持在第6名，台灣則退步2名來到第40名。

經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）每年依據23項和平指標，涵蓋對外衝突、軍事支出，以及恐怖主義、謀殺率等，針對全球超過百個國家與地區進行排名。

冰島依然穩居最和平國家寶座，自2008年以來連續奪下冠軍，愛爾蘭、奧地利、紐西蘭與瑞士依序拿下前5名。另外，新加坡以第6名闖進前段班，在「安全與治安」方面評分極高，其人均軍費開支為全球數一數二，僅次於北韓與卡達。第7到第10名則分別為葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞與芬蘭。前12名屬於「高度和平國家」。

亞洲方面，日本進步到第12名，馬來西亞則為第13名，南韓落後台灣1名，位居第41名。中國大陸第98名，退步11個名次。其他西方國家，荷蘭與加拿大並列第14名，德國第20名，英國第30名、法國第74名，美國維持在第128名。

全部163個國家中，俄羅斯首度拿下最後一名，其後依序為烏克蘭、蘇丹、剛果與葉門；持續對鄰國地區發起攻擊的以色列則為第155名，比149名的北韓更不和平。報告指出，中東與北非依然是全球最不和平的地區，南亞則是全球第二不和平，並且在區域間惡化程度最大。

整體來說，2025年全球平均和平程度下降0.36%，74個國家改善，87個國家惡化。全球「國家間武裝衝突」數量已達到二戰以來最高，今年就新增3起，許多國家因此加快軍事化步伐。此外，和平前段班國家近20年來幾乎沒有變動，顯示出和平政策能為社會帶來長期的穩定。

