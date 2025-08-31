外交小尖兵訪舊金山 見證東園少棒威廉波特奪冠熱

快訊

中央社／ 舊金山30日專電

台灣高中生組成的「外交小尖兵訪問團」近日造訪舊金山，除與當地各界人士交流、實地認識外交工作外，期間也巧遇拿下威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍的東園國小少棒隊，和僑胞們共同見證台灣少棒的丰采。

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君率團下，外交小尖兵近日參訪台僑眾多、且科技產業活絡的舊金山灣區，認識當地外交工作。駐舊金山辦事處外交轄區含北加州、猶他州、內華達州；政府不同部會在辦事處大樓合署辦公，深化台美各個層面的合作交流，小尖兵停留期間與當地產官學僑各界人士互動，並與外界分享、推廣台灣。

在駐舊金山辦事處舉辦的歡迎會上，來自彰化女中的陳韻婷表示，自小便對外交工作特別感興趣，實地到海外參訪，讓她對外交工作的「多元性」有了更深的體會。

來自新竹高中的黃柏翰則表示，一直熱愛電機資工領域，很高興這次計畫轉型，讓他有機會認識並參與外交方面的活動，拓展眼界，看見舊金山開放多元的社會文化。

陳怡君指出，這項計畫希望讓台灣青年親身感受台美間深厚的夥伴關係，同時提升他們對國家的認同和使命感，將所學經驗內化為動力，將來持續為台灣發聲和貢獻。

10名台灣高中生這次也遇到在威廉波特世界少棒賽奪下總冠軍的東園國小少棒隊，看見台美兩地民眾經由棒球深化情誼、台僑乃至亞裔民眾因為棒球而加深對台灣的認同，見證台灣少棒在世界舞台發光發熱的丰采。

外交部 舊金山

