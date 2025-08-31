快訊

威尼斯影展外數千人抗議 籲關注以色列圍困加薩

中央社／ 威尼斯30日綜合外電報導
威尼斯影展（Venice Film Festival）今天場外有數以千計民眾舉行抗議，譴責以色列圍困加薩，試圖將公眾焦點從電影情節移轉到現實世界的創傷。

這場在義大利東北部的抗議活動由左翼政治團體策劃，並於傍晚時分登場，而數公里外就是威尼斯影展會場所在，喬治克隆尼（George Clooney）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、艾瑪史東（Emma Stone）等好萊塢巨星近日都曾在此走過紅毯。

法新社採訪團估計抗議人數約有3至4千人。他們揮舞著巴勒斯坦旗幟，緩緩行進到濱海利多區（Lido）的影展入口處。不遠處，名導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）最新作品「科學怪人」（Frankenstein）即將舉行全球首映會。

抗議民眾中，有人高舉標語寫著：「你們都是種族滅絕的觀眾。」

抗議人士表示，電影圈應把握威尼斯影展這個公共平台，吸引大眾對加薩（Gaza）議題的關注。

威尼斯影展是全球歷史最悠久的影展，在此處獲獎的影片往往也會贏得奧斯卡獎。

由於一封公開信譴責以色列政府，並呼籲威尼斯影展應更強烈地反對戰爭，加薩戰爭在影展前便成為主要討論話題之一。

這封由民間團體「威尼斯挺巴勒斯坦」（Venice 4 Palestine）起草的信，據稱已取得吉勒摩戴托羅在內的2000多位電影界專業人士的簽名。

「威尼斯挺巴勒斯坦」共同創始人兼導演洛齊（Fabiomassimo Lozzi）告訴法新社說：「這封公開信的目的，是讓加薩和巴勒斯坦議題成為威尼斯影展中大眾談論的焦點。」

他又說：「大家的迴響如此熱烈，讓我們大感驚訝。」

「這感覺像是我們業界的人都在等，盼有人能舉旗高呼，發出大家共同的聲音。」

