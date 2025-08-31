越南國慶前夕河內人群湧現 全民掀愛國主義熱潮

越南八月革命暨國慶80周年前夕，首都河內市人潮竄動，爭先拍照留念，甚至熬夜在路邊等看閱兵預演。越南民眾表示，國家團結為獨立抵抗入侵值得驕傲。在政府宣傳的推波助瀾下，愛國主義熱潮更加湧現。

越南9月2日將舉行史無前例的盛大國慶紀念活動。自幾周前起，河內巴亭廣場如火如荼搭起整排看台。幾天後，越南三軍將聯手中國、俄羅斯、白俄羅斯、寮國、柬埔寨儀仗隊，參與大閱兵遊行。

1945年8月，越南共產黨發動革命，推翻法國80年殖民統治和日本二戰時期的占領。1945年9月2日，胡志明在這座廣場發表「獨立宣言」，宣告越南民主共和國成立。

部分道路封閉，以進行預演彩排。但相較於中國北京抗日戰爭80周年九三閱兵前夕相傳的緊繃氛圍，交通不便完全沒有影響居民高漲熱情，民眾熱情動員，全身心投入這場狂歡。

● 越南全民國慶 產業鏈應運而生

廣場周邊人潮川流，大批民眾身穿白色傳統服飾奧黛（Áo Dài）、披著越南國旗，有的再加手拿國旗、戴著上印有越南國旗的斗笠（Non La），或是髮夾、拖鞋、頭巾，越南元素目不暇給。

聰明的商人不錯過生意機會，除兜售各種國旗周邊產品的流動小販外，專業攝影師更是拿著大砲相機在旁待命，只要談好價格，包準從角度、姿勢到畫面，一條龍服務到家，尤其深受女性客戶好評。

民眾不分男女老少，驕傲地舉起手中的越南符號，用力揮舞，對面的相機喀嚓響，渴望在歷史時刻留下愛國總動員的見證。更重要的，是要在社群媒體上打卡，參與眼下最大的熱門話題。

29日下午兩點，路邊開始出現塑膠小椅凳、鋪平的紙箱，人潮席地而坐，慢慢聚集，為的就是等待隔天一早即將路過的大閱兵預演。附近商家的外送、外帶大爆單，幾位阿姨更是把握商機，手持陽傘、飲料兜售，靠著精明頭腦賺了一筆國慶財。

● 從歷史民族主義到愛國主義

談論越南高漲的民族主義，須了解其歷史。越南始終站在強權角力的最前線，除了在10世紀之前被中原帝國多次統治外，越南也曾遭到並成功抵禦來自宋、元、明、清帝國的入侵。

二戰結束、越南民主共和國成立後，首先在第一次印度支那戰爭中擊退法國殖民勢力，接著陷入20年的越戰，最終憑藉民族主義與游擊戰術，完成南北統一。

然安定並未隨之而來。70年代末，越南以柬軍多次襲擊邊境為由出兵柬埔寨，推翻紅色高棉政權。同時也因中國邊界侵擾而與「共產兄弟」兵戎相向，陷入11年的邊界武裝衝突，面臨國際孤立與經濟困境。

直至80年代中期，越南「改革開放」（ĐổiMới），逐步走向市場經濟，尋求與西方國家和解。

一位經濟系畢業的越南青年世宣（The Tuyen）告訴中央社，越南歷經被強權介入的歷史傷痛，並在人民團結奮力抵抗中捍衛主權，「所幸國家勝利，抵禦外侮、守住了獨立」。

越南更傾向用「愛國主義」一詞取代較為激進的「民族主義」。在他們看來，愛國主義是種美德，是根植於共同歷史、文化與主權獨立的集體願望。

近年來，越南抓住人口紅利與美中貿易戰等機運，經濟蓬勃發展，成長率居東南亞之首，也讓越南的愛國情懷，增添了國家崛起的自豪。

● 政府推波助瀾下的全民愛國狂潮

對於舉國同慶的愛國展現，政府推波助瀾、樂見其成。化名紅梅（Mai đỏ）的民眾指出，政府投入資源進行宣傳，包括發動口號、舉辦紀念展覽和大型演唱會，都具有引導性。

不過他也認為，國家獨立80周年，加上越南經濟蓬勃、前景樂觀，舉國歡騰不乏正當性。

金鶯（Kim Oanh）是守夜民眾之一。她從29日下午5點便和友人在閱兵經過的柵欄旁席地而坐，徹夜等待。「我們晚上會和認識、不認識的人聊天、叫外送吃，有時大家會開始喊口號，或唱愛國歌曲，很熱血」。

金鶯告訴記者，機會難得，很多外地人也湧進河內。「我們感謝前人犧牲，越南才能獲得和平。越南人一直都很愛國，只要有大事，我們就會團結在一起」。

九二國慶大動員，民眾紛紛換上國旗頭貼、拍照打卡，再透過媒體放大聲量，讓「愛國」成為潮流，形成一場官方推動、民間積極回應的愛國嘉年華。