尼加拉瓜異議者接連獄中身亡 反對派指控當局打壓

中央社／ 馬納瓜30日綜合外電報導

尼加拉瓜媒體與反對派政黨今天的說法，尼加拉瓜1名異議人士被捕兩周後於監禁期間身亡。無獨有偶的，本周稍早，另一名長期以來持反政府立場人士也在收押期間喪生。

路透社報導，這幾起死亡事件顯示出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與夫人、共同總統穆麗優（Rosario Murillo）持續強力鎮壓異己，近年來已拘捕數百名反對派人士。自2019年以來，據報已有5名政府異議人士獄中身亡。

今天傳出過世的反對派人士為律師卡德納斯（Carlos Cardenas），他這個月15日在一場警方針對反政府人士發動的突襲行動中被捕。卡德納斯2018年時也曾因尼加拉瓜大規模社會抗爭而入獄。路透社未能直接聯繫到卡德納斯的家屬。

尼加拉瓜大反對派聯盟（GCON）今天在社群平台X發文表示：「這個獨裁政權將另一名政治犯遺體交還給家屬。」

尼加拉瓜政府尚未立刻回應相關置評請求。

這個月25日，尼加拉瓜多位反對派領袖也曾針對政治運動人士阿隆索（Mauricio Alonso）7月中旬遭捕後於獄中身亡一事，譴責有關當局。

