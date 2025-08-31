以色列擴大軍事行動 將暫停或減緩北加薩人道援助

在加薩市被列為戰區隔天，以色列官員今天表示，由於以色列擴大對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事攻勢，將很快暫停或減緩對加薩北部部分地區的人道援助。

美聯社報導，此一決定可能會招致更多對以色列政府的譴責，因為在將近23個月的戰爭後，無論是巴勒斯坦人還是仍在加薩的人質處境都極其惡劣，這讓以色列國內外的不滿情緒日益高漲。

這名官員因未獲授權對媒體發言而要求匿名，他告訴美聯社，以色列將在未來幾天停止對加薩市（Gaza City）空投，並減少運送救援物資卡車的數量，同時準備將數十萬人向南撤離。

以色列昨天結束為了運送援助物資而實施的日間停火，並稱加薩市是哈瑪斯據點，指控當地的地下隧道網絡仍在使用。聯合國及其合作夥伴則表示，這些停火、空投及其他近期措施，遠遠無法滿足加薩每天所需的600輛援助卡車。

來自加薩市的達奧爾（Fadi Al-Daour）說：「我們離開是因為那裡已經不適合居住了。」他描述車輛載滿人與家當，穿越滿是廢墟的景象，並補充說：「沒有任何搜救，也沒有記者拍攝，什麼都沒有。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣布，昨天在加薩尋獲的一具人質遺體，身分確認為史提維（Idan Shtivi）。史提維在2023年10月7日哈瑪斯主導的攻擊中，於諾瓦音樂節（Nova Music Festival）會場被擄走，該攻擊也引發了以哈戰爭。

在超過250名遭擄人質中，目前仍有48人被扣留在加薩，以色列相信其中有20人還活著。