總理等高官命喪以軍空襲 葉門青年運動矢言報仇

中央社／ 沙那30日綜合外電報導

葉門青年運動經營的新聞通訊社今天報導，最高政治委員會領導人馬夏特發表聲明指出，青年運動政府的總理與其他幾名部長在以色列對葉門首都沙那的空襲中喪命，該組織矢言報仇。

報導指出，28日的襲擊還造成多人受傷，但沒有提供相關細節。

以色列軍方也於今晚證實，擊斃青年運動政府總理拉哈威（Ahmed al-Rahawi）及其他高階官員。

路透社報導，以色列昨天宣布，這波空襲是針對與伊朗結盟的青年運動（Houthi）參謀長、國防部長等高階官員。

不過馬夏特（Mahdi al-Mashat）的聲明未言明，傷亡名單是否包括青年運動國防部長。

法新社報導，馬夏特在即時通訊應用程式Telegram發布影片說：「我們向真主、親愛的葉門人民、烈士與傷患的家屬保證，我們將會報仇。」

他還警告外國企業盡早撤離以色列，「以免為時已晚」。

拉哈威是在近1年前上任總理，但政府的實際領導人是他的副手穆夫塔（Mohamed Moftah）。穆夫塔今天獲指派代理總理職務。

拉哈威很大程度上僅被視為名義領袖，並非青年運動領導層峰的核心圈成員。

以色列軍方表示，以軍戰機襲擊青年運動高層在沙那（Sanaa）地區聚集的一處設施，並稱這波攻擊是「複雜的行動」，靠著情報蒐集與空中優勢才得以成功。

以色列安全消息人士28日談到，這次攻擊的目標為大批青年運動高官聚集觀看領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）電視演說的多個地點。

與伊朗結盟的青年運動曾攻擊紅海船隻，聲稱這是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

他們也曾向以色列發射飛彈，其中大多數遭到攔截。作為回應，以國當時對青年運動控制的葉門地區發動攻擊，包括要地荷台達港（Hodeidah）。

