快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

美國拒發巴勒斯坦聯大代表簽證 歐盟促重新考慮

中央社／ 哥本哈根30日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）外交首長卡拉斯今天表示，歐盟希望美國重新考慮拒絕向尋求出席下月聯合國大會的巴勒斯坦官員核發簽證的決定。

法新社報導，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在丹麥首都哥本哈根出席歐盟外交部長會議後說道：「有鑒於聯合國與其東道國之間的現有協議，我們一致敦促重新考慮這項決定。」

卡拉斯援引「國際法」呼籲華府撤回這項非同尋常的舉動。在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭之際，此舉讓美國總統川普（Donald Trump）政府與以色列政府更加站在同一陣線。

法國正帶頭推動在全球領袖齊聚紐約時承認巴勒斯坦國，而法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在丹麥會談召開前，即對美國拒發簽證公開表達抗議。

巴霍向媒體指出：「聯合國大會會議…不應受到任何進入限制。」

在哥本哈根，其他部長也接二連三呼應法國，要求美國讓巴勒斯坦代表團參加會議。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）同樣呼籲美國撤回這項決定，稱此舉「明顯違反國際法與聯合國總部協定（UN Headquarters Agreement）」。

巴勒斯坦自治政府主席、高齡89歲的資深領導人阿巴斯（Mahmud Abbas）曾與華府保持友好關係，他原本計劃將出席聯合國會議。

巴勒斯坦自治政府主席發言人魯代納（Nabil AbuRudeineh）今天在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）告訴美聯社：「我們呼籲美國政府收回成命。這項決定只會加劇緊張、讓情勢升級。」

他說：「自昨天以來，我們就一直與阿拉伯國家及其他國家保持聯繫，尤其是與這個議題直接相關的國家。這項努力將全天持續進行。」

美國 外交部 巴勒斯坦

延伸閱讀

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

不加入西方盟友倡議 德總理：不會承認巴勒斯坦國

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

相關新聞

聯大開議前夕 美拒發簽證給巴勒斯坦官員

美國廿九日說，將不讓巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯九月赴美國紐約出席一場聯合國的全球領袖會議，幾個美國盟友預定在會中承認巴勒...

「電訊報寫反意思」…英國防大臣否認說「台海如有事將參戰」

日經亞洲廿九日刊登對英國國防大臣希利的訪問。他否認七月接受英國電訊報訪問時暗示，若爆發一場與台灣有關的衝突，英國準備好在太平洋作戰。他表明，電訊報那篇訪問內容中，對他的相關置評完全錯誤，該報記者顯然寫成相反意思。

萬人面臨災難性飢餓…以國擬加強攻勢 加薩北部人道援助恐喊停

一名官員30日向美聯社表示，隨著以色列擴大攻勢試圖削弱哈瑪斯力量，以國很快會減緩或停止對加薩北部部分地區的人道主義援助。...

傳簽署協議「每年付7千萬澳元」 澳洲將遣送數百移民至諾魯安置

澳洲宣布與太平洋島國諾魯簽署一項協議，坎培拉當局將可據以遣送數以百計移民到這個土地貧瘠的國家接受安置

多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美國今天表示，不會准許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯9月來到紐約出席聯合國（UN）大會。若干美國盟邦已預計屆時將承認巴勒斯坦...

開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Pa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。