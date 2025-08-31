聽新聞
「電訊報寫反意思」…英國防大臣否認說「台海如有事將參戰」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
英國國防大臣希利28日在日本東京舉行的皇家海軍「威爾斯親王號」歡迎儀式上致詞。 （歐新社）
英國國防大臣希利28日在日本東京舉行的皇家海軍「威爾斯親王號」歡迎儀式上致詞。 （歐新社）

日經亞洲廿九日刊登對英國國防大臣希利的訪問。他否認七月接受英國電訊報訪問時暗示，若爆發一場與台灣有關的衝突，英國準備好在太平洋作戰。他表明，電訊報那篇訪問內容中，對他的相關置評完全錯誤，該報記者顯然寫成相反意思。

英國航艦威爾斯親王號當時停靠澳洲北部的達爾文港，參加美國等盟友舉行的聯合軍演，希利登上該航艦。電訊報記者提問，英國正採取哪些措施協助台灣等因應中國大陸可能升級的軍事行動，他答道，「若我們必須作戰，如同我們過去至今所做的，澳英會是並肩作戰的國家。我們一起演習，並正藉此做好更充分的戰備，我們聯手的嚇阻更有效」。

電訊報當時報導稱，希利此話是英國官員對是否涉入印太潛在戰爭，公開發表的最強硬措辭之一。

該航艦正停靠日北東京港的東京國際郵輪碼頭，希利被日經亞洲記者問到，若中國未來侵台屆時英國如何應對，他迴避直接回答，只說自己顯然不會對一個假設情況做臆測，並強調英國官方立場是尋求和平解決台灣問題，對威脅或脅迫「零容忍」。

希利還說，向志同道合夥伴展現軍事實力及戰備的所有目的，「在於嚇阻那些我們並不想打的衝突」，部署航艦打擊群旨在為區域安全做出貢獻。

希利此次受訪時對中國抱持折衷的態度。他直言，中國是英國第三大貿易夥伴，但也帶來各種威脅及挑戰，「日本與我們一樣清楚；我們會在能合作的地方和中國合作，並在必須挑戰的地方挑戰中國」。

