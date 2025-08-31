以色列發動空襲 葉門叛軍證實自家政府總理喪命

中央社／ 沙那30日綜合外電報導

葉門叛軍青年運動（Houthi）今天表示，以色列近日發動空襲攻擊葉門首都沙那（Sanaa），造成青年運動掌控的政府有部分高層官員喪命，其中包含總理拉哈威和數名部長。

美聯社報導，青年運動透過聲明指出，拉哈威（Ahmed al-Rahawi）及數名部長死於28日針對沙那的空襲。

以色列軍方28日聲稱，以軍「精準打擊葉門沙那地區的青年運動恐怖政權軍事目標」。

拉哈威從2024年8月開始，擔任青年運動領導的政府總理。

以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）作戰期間，青年運動多次向以國發射飛彈。青年運動宣稱，這些攻擊是為了聲援巴勒斯坦人。

