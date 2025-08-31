日本九州將部署長程飛彈 射程涵蓋中國沿岸台灣海域

為了對抗海洋行動擴大的中國，日本急著強化西南群島的防衛，已決定本年度起在九州熊本市的健軍駐屯地部署長程「12式地對艦誘導彈」改良型，射程涵蓋中國沿岸和台灣的周邊海域。

日本讀賣新聞報導，日本防衛省為了加強西南群島的防衛，決定今年度起在位於熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地部署長程的「12式地對艦誘導彈」改良型。

此外，也考慮今後數年內，在位於大分縣由布市的湯布院駐屯地以及位於沖繩縣宇流麻市的勝連分屯地部署。

日本陸上自衛隊部署的地對艦彈道飛彈的射程目前僅約數百公里，將引進的是改良型的地對艦彈道飛彈，射程超過1000公里，如果部署在九州的話，射程涵蓋台灣周邊海域和中國沿岸地區。

報導說，防衛省相關人士表示，「如此一來，嚇阻力將大幅增高」。

有說法指出，中國最快2027年就做好侵略台灣的準備，對「台灣有事」抱持危機感增大的日本防衛省，決定把部署「12式地對艦誘導彈」改良型的時程從原先的2026年度以後提前於本年度開始部署，並且考慮將來在全國7個地對艦飛彈連隊全都部署。

有關「12式地對艦誘導彈」改良型部署於熊本市的健軍駐屯地一事，防衛省九州防衛局局長伊藤和己昨天到熊本縣廳（縣府）拜會熊本縣知事木村敬並說明。

木村表示，「國防是國家（中央政府）的專管事項，部署一事是長年研議後所做出的結論」。木村說，可以理解，但也指出有些縣民感到不安，要求防衛省須對縣民說明，或者實施訓練等安全對策。

對於部署一事，沖繩縣知事玉城鄧尼持反對意見。玉城今年3月在沖繩縣與來訪的官房長官林芳正會晤時指出，「部署（12式地對艦誘導彈改良型）的話，成為被攻擊對象的風險增高，也無法得到沖繩縣民的理解」。