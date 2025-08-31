日本九州將部署長程飛彈 射程涵蓋中國沿岸台灣海域

中央社／ 記者楊明珠東京30日專電

為了對抗海洋行動擴大的中國，日本急著強化西南群島的防衛，已決定本年度起在九州熊本市的健軍駐屯地部署長程「12式地對艦誘導彈」改良型，射程涵蓋中國沿岸和台灣的周邊海域。

日本讀賣新聞報導，日本防衛省為了加強西南群島的防衛，決定今年度起在位於熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地部署長程的「12式地對艦誘導彈」改良型。

此外，也考慮今後數年內，在位於大分縣由布市的湯布院駐屯地以及位於沖繩縣宇流麻市的勝連分屯地部署。

日本陸上自衛隊部署的地對艦彈道飛彈的射程目前僅約數百公里，將引進的是改良型的地對艦彈道飛彈，射程超過1000公里，如果部署在九州的話，射程涵蓋台灣周邊海域和中國沿岸地區。

報導說，防衛省相關人士表示，「如此一來，嚇阻力將大幅增高」。

有說法指出，中國最快2027年就做好侵略台灣的準備，對「台灣有事」抱持危機感增大的日本防衛省，決定把部署「12式地對艦誘導彈」改良型的時程從原先的2026年度以後提前於本年度開始部署，並且考慮將來在全國7個地對艦飛彈連隊全都部署。

有關「12式地對艦誘導彈」改良型部署於熊本市的健軍駐屯地一事，防衛省九州防衛局局長伊藤和己昨天到熊本縣廳（縣府）拜會熊本縣知事木村敬並說明。

木村表示，「國防是國家（中央政府）的專管事項，部署一事是長年研議後所做出的結論」。木村說，可以理解，但也指出有些縣民感到不安，要求防衛省須對縣民說明，或者實施訓練等安全對策。

對於部署一事，沖繩縣知事玉城鄧尼持反對意見。玉城今年3月在沖繩縣與來訪的官房長官林芳正會晤時指出，「部署（12式地對艦誘導彈改良型）的話，成為被攻擊對象的風險增高，也無法得到沖繩縣民的理解」。

日本 導彈 熊本

相關新聞

「電訊報寫反意思」…英國防大臣否認說「台海如有事將參戰」

日經亞洲廿九日刊登對英國國防大臣希利的訪問。他否認七月接受英國電訊報訪問時暗示，若爆發一場與台灣有關的衝突，英國準備好在太平洋作戰。他表明，電訊報那篇訪問內容中，對他的相關置評完全錯誤，該報記者顯然寫成相反意思。

聯大開議前夕 美拒發簽證給巴勒斯坦官員

美國廿九日說，將不讓巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯九月赴美國紐約出席一場聯合國的全球領袖會議，幾個美國盟友預定在會中承認巴勒...

萬人面臨災難性飢餓…以國擬加強攻勢 加薩北部人道援助恐喊停

一名官員30日向美聯社表示，隨著以色列擴大攻勢試圖削弱哈瑪斯力量，以國很快會減緩或停止對加薩北部部分地區的人道主義援助。...

傳簽署協議「每年付7千萬澳元」 澳洲將遣送數百移民至諾魯安置

澳洲宣布與太平洋島國諾魯簽署一項協議，坎培拉當局將可據以遣送數以百計移民到這個土地貧瘠的國家接受安置

多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美國今天表示，不會准許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯9月來到紐約出席聯合國（UN）大會。若干美國盟邦已預計屆時將承認巴勒斯坦...

開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Pa...

