北韓舉行弔念儀式 金正恩會見俄烏戰爭殉職官兵家屬

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
金正恩29日擁抱在烏克蘭陣亡官兵的遺族。法新社
根據北韓官媒報道，北韓29日舉行弔念儀式，追悼在俄烏戰爭中殉職的官兵，北韓領導人金正恩會見官兵遺族，除表達「深切的哀悼」，還致贈裹有北韓國旗的殉職官兵遺照。

金正恩說，「我一直很關心那些沒有出席（前次追悼會）的其他烈士家屬，所以我安排這次會面。我想見見並安慰所有英雄家屬，減輕他們的悲傷和痛苦」。

南韓稱北韓已支援約1.5萬名士兵、飛彈與長程武器，協助蘇聯能持續對烏克蘭作戰，而北韓則獲得糧食、資金及技術援助。北韓直到今年4月才承認派兵烏克蘭，並坦言部分士兵喪命。

西方官員今年1月向BBC表示，北韓近3個月派出的士兵至少有1,000人陣亡，數千人受傷，但近期評估則認為死亡人數近600人。

BBC指出，金正恩將於下週前往中國大陸，參加紀念日本二戰投降的閱兵，並與俄羅斯總統普亭會面。這將是雙方近兩年來的第三次會面，目前俄羅斯與北韓的合作不斷深化，雙方關係也拓展至新境界。

金正恩去年10月向普亭祝賀生日，還稱普亭是自己最親密的戰友。同月，普亭也批准與金正恩達成的軍事協議，其中承諾俄國與北韓的任一方若遭「侵略」，彼此將互助。

北韓 普亭 金正恩

