聯大開議前夕 美拒發簽證給巴勒斯坦官員

美國廿九日說，將不讓巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯九月赴美國紐約出席一場聯合國的全球領袖會議，幾個美國盟友預定在會中承認巴勒斯坦國。

一位美國國務院官員廿九日對路透說，阿巴斯與其他約八十位巴勒斯坦人將受此一決定影響，這些人士屬於巴勒斯坦解放組織（巴解）及約旦河西岸（西岸）的巴勒斯坦自治政府，將被拒發和撤銷赴美簽證。

阿巴斯此前已計畫赴紐約曼哈頓參加年度聯合國大會，並預定參加當地一場由法國及沙烏地阿拉伯主辦的峰會，英國、法國、澳洲及加拿大等西方國家已承諾在該峰會中正式承認巴勒斯坦國。

法新社卅日報導說，這使川普政府進一步與以色列政府站在同一陣線。以色列政府堅決反對巴勒斯坦建國，並企圖將西岸的巴勒斯坦自治政府和加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯混為一談。

美國國務院廿九日聲明，在聯大開議前夕，國務卿魯比歐將不會核發並撤銷巴解及巴勒斯坦自治政府官員的美簽；魯比歐此舉旨在向這些人士為他們未履行承諾與破壞和平前景究責，這符合美國的國安利益。國務院並呼籲巴勒斯坦自治政府放棄讓臆想中的巴勒斯坦國獲得片面承認的做法。

巴勒斯坦自治政府透過其官方的瓦法社聲明，呼籲美國政府重新考慮並撤回決定，這明顯違反國際法及聯合國總部協定。法國外長巴霍等多位歐洲國家外長卅日也在丹麥哥本哈根批評美國此舉。

以色列外長薩爾則在社群媒體Ｘ發文，感謝川普政府採取此一「大膽舉動」，又一次和以色列站在一起。