聽新聞
0:00 / 0:00

聯大開議前夕 美拒發簽證給巴勒斯坦官員

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國務院廿九日宣布，將不發美簽給巴勒斯坦官員。圖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）於美國總統川普（右）第一任的二○一七年九月在聯大場邊會面。路透
美國國務院廿九日宣布，將不發美簽給巴勒斯坦官員。圖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）於美國總統川普（右）第一任的二○一七年九月在聯大場邊會面。路透

美國廿九日說，將不讓巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯九月赴美國紐約出席一場聯合國的全球領袖會議，幾個美國盟友預定在會中承認巴勒斯坦國。

一位美國國務院官員廿九日對路透說，阿巴斯與其他約八十位巴勒斯坦人將受此一決定影響，這些人士屬於巴勒斯坦解放組織（巴解）及約旦河西岸（西岸）的巴勒斯坦自治政府，將被拒發和撤銷赴美簽證。

阿巴斯此前已計畫赴紐約曼哈頓參加年度聯合國大會，並預定參加當地一場由法國及沙烏地阿拉伯主辦的峰會，英國、法國、澳洲及加拿大等西方國家已承諾在該峰會中正式承認巴勒斯坦國。

法新社卅日報導說，這使川普政府進一步與以色列政府站在同一陣線。以色列政府堅決反對巴勒斯坦建國，並企圖將西岸的巴勒斯坦自治政府和加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯混為一談。

美國國務院廿九日聲明，在聯大開議前夕，國務卿魯比歐將不會核發並撤銷巴解及巴勒斯坦自治政府官員的美簽；魯比歐此舉旨在向這些人士為他們未履行承諾與破壞和平前景究責，這符合美國的國安利益。國務院並呼籲巴勒斯坦自治政府放棄讓臆想中的巴勒斯坦國獲得片面承認的做法。

巴勒斯坦自治政府透過其官方的瓦法社聲明，呼籲美國政府重新考慮並撤回決定，這明顯違反國際法及聯合國總部協定。法國外長巴霍等多位歐洲國家外長卅日也在丹麥哥本哈根批評美國此舉。

以色列外長薩爾則在社群媒體Ｘ發文，感謝川普政府採取此一「大膽舉動」，又一次和以色列站在一起。

美國 川普 聯合國 以色列 國際法 巴勒斯坦

延伸閱讀

多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

重大車禍頻傳 魯比歐：停發商業卡車司機工作簽證

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

相關新聞

聯大開議前夕 美拒發簽證給巴勒斯坦官員

美國廿九日說，將不讓巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯九月赴美國紐約出席一場聯合國的全球領袖會議，幾個美國盟友預定在會中承認巴勒...

俄國發動對烏克蘭大規模空襲 基輔回敬襲擊煉油廠

烏克蘭官員30日表示，俄國對烏國南部與中部地區發動大規模空襲，基輔則回以顏色，攻擊俄國煉油廠。

北韓舉行弔念儀式 金正恩會見俄烏戰爭殉職官兵家屬

根據北韓官媒報道，北韓29日舉行弔念儀式，追悼在俄烏戰爭中殉職的官兵，北韓領導人金正恩會見官兵遺族，除表達「深切的哀悼」...

萬人面臨災難性飢餓…以國擬加強攻勢 加薩北部人道援助恐喊停

一名官員30日向美聯社表示，隨著以色列擴大攻勢試圖削弱哈瑪斯力量，以國很快會減緩或停止對加薩北部部分地區的人道主義援助。...

傳簽署協議「每年付7千萬澳元」 澳洲將遣送數百移民至諾魯安置

澳洲宣布與太平洋島國諾魯簽署一項協議，坎培拉當局將可據以遣送數以百計移民到這個土地貧瘠的國家接受安置

多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美國今天表示，不會准許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯9月來到紐約出席聯合國（UN）大會。若干美國盟邦已預計屆時將承認巴勒斯坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。