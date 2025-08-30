快訊

萬人面臨災難性飢餓…以國擬加強攻勢 加薩北部人道援助恐喊停

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
加薩中部南紐瑟拉特難民營的一名男子30日穿過街道，前方則因以色列空襲而捲起滾滾濃煙。法新社
一名官員30日向美聯社表示，隨著以色列擴大攻勢試圖削弱哈瑪斯力量，以國很快會減緩或停止對加薩北部部分地區的人道主義援助。這名匿名官員說，由於以色列準備將數十萬的居民疏散至南部地區，未來幾天將停止對加薩城的空投，並減少進入加薩北部的援助車數量。

目前加薩死亡人數已攀升至逾6.3萬人。據運送遺體的艾爾瓦達醫院衛生官員說法，30日有4人在加薩中部尋求援助時遭以國砲火擊斃。

美聯社說，目前仍不確定援助暫停的確切時間，以及空投何時會完全停止。截至周六，加薩地帶已有數日沒有空投，與過去幾周幾乎每天都有空投的情形完全不同。

以色列29日以加薩城為哈瑪斯據點為由，宣布該城市為戰區，還說雖然在近23個月的戰爭中曾對該地發動數波大規模攻擊，但其中的地下隧道網路仍使用中。

以國數周前首次宣布擬擴大對加薩走廊的攻勢，近日以軍又加強對加薩市郊區的攻擊力道，美聯社29日晚間發布的影片則顯示加薩走廊出現數起大規模爆炸。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（ Avichay Adraee）敦促巴勒斯坦往南撤離，並說撤離為「不可避免」。但援助組織警告，大規模撤離加薩城將加劇已嚴峻的人道危機。

本月稍早時，糧食危機權威機構表示加薩城已陷入飢荒，而加薩走廊的50萬人也面臨災難性飢餓。加薩衛生部30日說，過去24小時內已有10人因飢餓與營養不良死亡，其中包含3名兒童。

紅十字國際委員會主席艾格爾30日發布聲明，「由於民用基礎設施遭到廣泛的破壞，食物、水、住所及醫療服務極度短缺，撤離將引發大規模人口流動，加薩任何地區都無法吸收這樣規模的人口流動」。加薩城的大規模撤離不可能在安全而有尊嚴之下進行。

聯合國28日說，過去一周已有2.3萬人撤離。流離失所者向南方移動，讓人擔心該地區無力容納大規模湧入的難民。

