傳簽署協議「每年付7千萬澳元」 澳洲將遣送數百移民至諾魯安置
澳洲宣布與太平洋島國諾魯簽署一項協議，坎培拉當局將可據以遣送數以百計移民到這個土地貧瘠的國家接受安置。
法新社報導，這項協議將影響超過220名移民澳洲人士，其中有些是被定罪的重罪犯。
澳洲政府昨天發布聲明說，內政部長柏克（Tony Burke）出訪諾魯時簽署這項合作備忘錄。
聲明指出：「協議內容包含諾魯接受不具備停留澳洲合法權利的人士，給予他們適當待遇與長期居留的承諾。」
聲明指出：「澳洲將提供資金以支持這項安排，並為諾魯的長期經濟韌性提供支持。」坎培拉並未提供相關財務細節。
然而，「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）披露，根據協議，澳洲將向諾魯支付一次性的4億800萬澳元（約新台幣81億6000萬元），之後每年支付約7000萬澳元。
澳洲持續設法處理那些簽證被取消後，無法前往其他國家的移民。
