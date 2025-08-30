開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

快訊

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比已在西部城市利維夫遇害身亡。圖／路透社
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比已在西部城市利維夫遇害身亡。圖／路透社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv）遇害身亡。

路透社報導，澤倫斯基於社群媒體X平台發文寫道：「內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）和檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）剛剛通報利維夫一起駭人命案的初步情況，帕魯比已經遇害。」

澤倫斯基還提到，目前相關當局正在追捕凶嫌。

法新社報導，烏克蘭警方指出，受害者中槍身亡，但沒有透露死者姓名。

