開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv）遇害身亡。
路透社報導，澤倫斯基於社群媒體X平台發文寫道：「內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）和檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）剛剛通報利維夫一起駭人命案的初步情況，帕魯比已經遇害。」
澤倫斯基還提到，目前相關當局正在追捕凶嫌。
法新社報導，烏克蘭警方指出，受害者中槍身亡，但沒有透露死者姓名。
