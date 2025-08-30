多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美國今天表示，不會准許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯9月來到紐約出席聯合國（UN）大會。若干美國盟邦已預計屆時將承認巴勒斯坦的國家地位。

路透社報導，美國國務院的1名官員說，美方決定對巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）及總部設在約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）相關成員拒絕核發或撤銷簽證，這將影響阿巴斯（Mahmoud Abbas）和另外約80名巴勒斯坦人。

阿巴斯本來計劃出席在紐約曼哈頓舉行的聯合國大會（General Assembly）年度會議，並將出席其中1場高峰會，英國、法國、澳洲和加拿大已承諾將在會中正式承認巴勒斯坦國。

阿巴斯的辦公室表示，對於美方的簽證決定感到驚訝，並指這違反了聯合國的所謂「總部協議」。

根據這份1947年達成的協議，美國通常必須允許他國外交官來到位於紐約的聯合國總部。但是華府曾經表示，美方可以基於安全、極端主義或外交政策等理由拒簽。

今天抵達丹麥首都哥本哈根出席歐洲聯盟（EU）1場會議的多位歐洲國家外交部長對美國這項決定予以批評。法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）便告訴媒體記者，出席聯合國大會「不可受到任何限制」。

西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）也說，美國此舉「令人無法接受」。愛爾蘭外長哈里斯（Simon Harris）則表示，歐盟應以「盡可能最強烈措辭」抗議這項決定。