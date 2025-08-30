快訊

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導
泰國總理貝東塔昨天遭到憲法法庭解職。圖／美聯社

泰國國防部今天表示，泰國沒有正式政府的狀態不會影響到與柬埔寨邊界的安全。泰國總理貝東塔昨天遭到憲法法庭解職後，泰國正忙於填補權力真空。

法新社報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因對泰國與柬埔寨邊境紛爭的處理不當，昨天遭到憲法法庭裁定「有違道德操守」而予以解職，使得泰國再陷政治動盪。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）和看守內閣將續任至新政府組成，最快下週產生。泰國臨時內閣今天上午召開特別會議確認這項安排，此外未宣布任何新的重大消息。

泰柬兩國在衝突後僅達成脆弱的停火協議。但泰國國防部副部長納塔彭（Natthapon Nakpanich）今天強調，當前政府雖只是代理性質，泰國保衛主權的能力「不受影響」。

他告訴媒體記者：「這不構成問題。陸軍司令已就處理特殊情況派定職責。」

現年39歲的貝東塔是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，她曾是泰國最年輕總理。由9名法官組成的泰國憲法法庭昨天裁定，貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時違反總理應有的道德標準。這通電話的錄音檔後來遭洩露到網路上。

泰國憲法法庭同時也裁定，上任約1年的貝東塔內閣解散。

泰國 總理 洪森 貝東塔 柬埔寨 憲法法庭

總理貝東塔遭解職 泰國防部：與柬埔寨邊界安全不受影響

