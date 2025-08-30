暢聊一整路？莫迪同乘新幹線訪半導體工廠 石破茂藉機宣傳

快訊

中央社／ 東京30日專電
日本首相石破茂（右）與印度總理莫迪。圖／法新社
日本首相石破茂（右）與印度總理莫迪。圖／法新社

日本首相石破茂今天上午與印度總理莫迪一同搭乘東北新幹線東京到宮城縣，視察半導體工廠。日媒報導，印度建設高鐵的計畫將引進日本新幹線車輛，兩人同搭東北新幹線，日本可藉機宣傳新幹線的安全性及技術。

石破昨天與來訪的莫迪（Narendra Modi）在日本首相官邸（行政中心）舉行領袖會談，會後發表未來10年合作方向的「共同願景」、時隔17年修訂「安全保障合作共同宣言」等。兩人也就合力推動印度建設中的高鐵引進日本新幹線系統一事達成共識。

印度正在進行連結主要都市的高鐵建設計畫，預定採用JR東日本公司的新型車輛「E10系列」。

石破與莫迪今天為了到日本東北地區的宮城縣視察半導體製造設備廠商的工廠，上午一同從JR東京車站搭乘東北新幹線「隼」（Hayabusa）號，經過約一個半小時後，抵達宮城縣仙台車站，隨後兩人在仙台市的一家飯店共進午餐。

日本讀賣新聞報導，莫迪今天結束訪日行程後，石破在宮城縣大和町對媒體表示，「與莫迪彼此有了深入的理解，這兩天過得很有意義」。

石破還表示，「從東京到仙台的約一個半小時之間，我和莫迪都在聊鐵路的事」、「對於日本付出多少努力建造新幹線，包括新幹線的正確性、安全性等，我想莫迪應該有了深入的了解」。

石破和莫迪今天一同到東京威力科創公司（TokyoElectron）在宮城縣大和町的據點，視察半導體工廠。

石破對媒體表示，希望日印兩國合作，推動半導體供應鏈的強韌化，強化經濟安全保障。

莫迪昨天抵達日本展開為期2天的訪問，這是他出任印度總理以來第8度訪日。他今天結束在宮城縣的視察後，前往中國訪問，這是他時隔約7年訪中。

莫迪31日將出席在天津開幕的上海合作組織（SCO）高峰會，據傳將與中國國家主席習近平會談。

