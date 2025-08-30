聽新聞
0:00 / 0:00
印尼示威延燒！地方議會大樓遭縱火釀3死 烈焰沖天畫面曝光
印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。這起抗爭是總統普拉伯沃政府上任後面臨的首起重大考驗。
路透社報導，印尼災害管理局針對南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）昨晚這起火災發布聲明，但未就人員死亡原因提出說明。
安塔拉新聞社（Antara）報導，罹難者據稱受困在大樓內。災害管理局表示，傷者中有兩人是跳樓逃生所致。
國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，首都雅加達本週爆發示威浪潮，昨天更因一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務司機，導致抗爭加劇。
去年10月上任的普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天深夜赴喪家致哀，承諾將督導調查工作。
當地媒體報導雅加達昨天發生個別的搶劫事件，好幾處交通設施遭到毀損，同時萬隆（Bandung）及日惹（Yogyakarta）等大城也有示威活動。
今天暫時沒有出現抗議活動的跡象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言