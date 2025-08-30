印尼示威延燒！地方議會大樓遭縱火釀3死 烈焰沖天畫面曝光

印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。這起抗爭是總統普拉伯沃政府上任後面臨的首起重大考驗。

路透社報導，印尼災害管理局針對南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）昨晚這起火災發布聲明，但未就人員死亡原因提出說明。

安塔拉新聞社（Antara）報導，罹難者據稱受困在大樓內。災害管理局表示，傷者中有兩人是跳樓逃生所致。

國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，首都雅加達本週爆發示威浪潮，昨天更因一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務司機，導致抗爭加劇。

去年10月上任的普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天深夜赴喪家致哀，承諾將督導調查工作。

當地媒體報導雅加達昨天發生個別的搶劫事件，好幾處交通設施遭到毀損，同時萬隆（Bandung）及日惹（Yogyakarta）等大城也有示威活動。

今天暫時沒有出現抗議活動的跡象。