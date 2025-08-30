快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼示威延燒！地方議會大樓遭縱火釀3死 烈焰沖天畫面曝光

中央社／ 印尼錫江30日綜合外電報導
印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。圖／路透社
印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。圖／路透社

印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。這起抗爭是總統普拉伯沃政府上任後面臨的首起重大考驗。

路透社報導，印尼災害管理局針對南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）昨晚這起火災發布聲明，但未就人員死亡原因提出說明。

安塔拉新聞社（Antara）報導，罹難者據稱受困在大樓內。災害管理局表示，傷者中有兩人是跳樓逃生所致。

國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，首都雅加達本週爆發示威浪潮，昨天更因一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務司機，導致抗爭加劇。

去年10月上任的普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天深夜赴喪家致哀，承諾將督導調查工作。

當地媒體報導雅加達昨天發生個別的搶劫事件，好幾處交通設施遭到毀損，同時萬隆（Bandung）及日惹（Yogyakarta）等大城也有示威活動。

今天暫時沒有出現抗議活動的跡象。

死亡 印尼 火災 縱火 雅加達 普拉伯沃

延伸閱讀

「反日色彩濃」 日本政府遊說各國：不要參加北京閱兵

九三閱兵哪些外國領導人出席？陸外交部僅回「20字」 港媒幫點名了

印尼免費午餐爆食物中毒 365人送醫 學校暫停供餐等檢驗

印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

相關新聞

天安門閱兵座次安排有玄機：金正恩與南韓議長可能偶遇？

北韓國務委員長金正恩訂於9月3日出席中國「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80周年紀念軍事閱兵。對北韓而言，這是金正恩展...

印尼示威延燒！地方議會大樓遭縱火釀3死 烈焰沖天畫面曝光

印尼抗議浪潮蔓延。有關當局今天指出，抗議人士縱火焚燒南蘇拉威西省錫江市議會大樓，造成3人死亡、5人受傷。這起抗爭是總統普...

最強硬表態是誤報？英防相否認曾說「如台海有事將參戰」

每日電訊報7月底報導，英國國防大臣希利（John Healey）受訪時直言，如果台灣發生戰事，英國已經準備好在太平洋地區...

「鮮血與水不能同時流動」印巴水資源爭端陷僵局 短期恐難有進展

印度河、傑赫勒姆河和奇納布河連接著印度和巴基斯坦，幾個月來一直是這兩個宿敵國家之...

美軍「委內瑞拉任務」艦隊部署拉美海域 委國募志願兵對抗

美國以打擊南美洲販毒集團為由，在加勒比海南部及鄰近海域展開大規模海上部署，相關舉措令美國與委內瑞拉之間的緊張關係進一步升...

觀察站／威克爾訪台…美重申挺台踩關鍵節點 堵中擴張

美國聯邦參院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違9年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國93邀集世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。