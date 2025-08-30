「鮮血與水不能同時流動」印巴水資源爭端陷僵局 短期恐難有進展

（德國之聲中文網）印度河、傑赫勒姆河和奇納布河連接著印度和巴基斯坦，幾個月來一直是這兩個宿敵國家之間爭端的焦點。

在今年4月，印控喀什米爾地區發生一起針對遊客的致命襲擊後，印度宣布將「立即暫停」與巴基斯坦的一項具有里程碑意義的水資源共享協議，直到巴基斯坦「可信且不可逆地放棄對跨境恐怖主義的支持」。

即使在5月與巴基斯坦的衝突告一段落之後，新德里似乎仍堅持這一立場。本月早些時候，印度總理納倫德拉·莫迪在一次重要講話中表示：「鮮血與水不能同時流動。」

喀什米爾衝突後遺症：印巴政客都「撈戰爭紅利」

然而，值得注意的是，印度暫停1960年《印度河水條約》（IWT）的計劃目前仍停留在理論層面。現有報告顯示，印度並未採取任何實際行動限制流入巴基斯坦的水量，因為這將對巴基斯坦的農業和發電廠造成重大影響。伊斯蘭堡方面也警告稱，此類限制將被視為「一種戰爭行為」。

印度質疑法院管轄權和合法性

總部設於海牙的常設仲裁法院（PCA）近期就如何解讀《印度河水條約》的關鍵部分作出裁決，總體上指示印度「讓河流流淌」供巴基斯坦無限制使用，除非在特定情況下。

但印度駁斥了該法院在一份「補充裁決」中做出的立場，認為其與印度無關。

「印度從未接受所謂仲裁法院的合法性、正當性或管轄權。因此，其裁決不具備管轄權，不具備法律效力，也不影響印度對水資源的使用權，」印度外交部發言人蘭迪爾·賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）表示。

賈伊斯瓦爾補充道：「印度也堅決反對巴基斯坦對法院裁決的選擇性和誤導性引用。」

「短期內不太可能取得進展」

外交政策專家和學者告訴德國之聲，由於外交渠道凍結，印度和巴基斯坦似乎陷入僵局。

馬諾哈爾·帕裡卡國防研究所高級研究員辛哈（Uttam Kumar Sinha）表示，這場爭端可能升級為「更廣泛的亞洲水資源政治軸心」。

這位專家表示：「巴基斯坦將使該裁決國際化，並在從聯合國到伊斯蘭合作組織（OIC）等各種論壇上利用它，強調其水資源不安全問題。與此同時，印度將堅稱該裁決與其國家主權無關，並將繼續推進其在西部河流的水電和灌溉基礎設施建設。」

辛哈也是《水的審判》（Trial by Water）一書的作者，該書探討了印度河流域水資源共享的地緣政治。他指出，圍繞水壩和電網建設的實際聯盟可能比海牙的裁決更重要。

他補充道：「由於仲裁法院的裁決被邊緣化，《印度河水條約》也被宣布暫停，法律平台之外的技術性修復是唯一的退路。然而，如果政治局勢沒有正常化，短期內不太可能取得進展。」

「但更重要的是，巴基斯坦需要營造一個沒有跨境恐怖主義的氛圍，並用可靠的證據表明，此類活動已得到有效遏制」他說。

印度或開發新工具增加對巴基斯坦施壓

前駐巴基斯坦高級專員比薩裡亞（Ajay Bisaria）認為，印度將在未來幾年尋求進一步對巴基斯坦施壓。

比薩裡亞告訴德國之聲：「未來五年，印度可能會加速開發項目，在西部河流上增建運河和蓄水設施，以增強對巴基斯坦的影響力。」

他指出，《印度河水條約》也允許因情況發生重大變化（例如大壩建設技術進步或氣候變化）而修改或終止條約。

這位外交官補充道：「這意味著未來的水流量可能與巴基斯坦跨境恐怖主義行動的規模密切相關。同樣，巴基斯坦在恐怖主義領域做出重大妥協可能會換取印度在水資源共享方面的讓步，並重新談判一項1960年水條約的後續協議。」

印度河、傑赫勒姆河和奇納布河對巴基斯坦至關重要

專門研究發展經濟學和南亞經濟的學者拉馬（Mahendra Lama）警告稱，談論河流時不要使用軍事修辭。

「水資源是共享的自然資源，需要合作管理和外交手段，而不是軍事對抗」，拉馬指出。

巴基斯坦數百萬人民依靠印度河、傑赫勒姆河和傑納布河獲取飲用水、進行農業生產和維持日常生活。這些河流對旁遮普省和信德省尤為重要——這兩個地區的農業產出為該國大部分人口提供口糧，是農業經濟的支柱。

他補充道：「管理這些跨境河流必須注重對話、建立信任、簽署像《印度河水條約》這樣的法律條約以及合作框架。」

幕後外交的機會

密切關注這一議題的國防專家辛哈指出了通過非正式渠道解決這一問題的三個可行方案。

他表示：「首先，有限度地恢復數據合作、針對具體項目的設計審計，並通過幕後外交增進運營層面的溝通。印度和巴基斯坦可以就季節性峰值運行（以獲取額外能源）或排水沖刷（清除沉積物）達成一致」

辛哈補充道：「如果不採取這些務實的措施，不僅可能導致軍事升級——這將使整個流域對其2.5億居民來說更加不可預測和危險——還可能導致日常水流穩定性的持續削弱。」

【 本文章由德國之聲授權提供】