以色列猛攻加薩市郊 國際機構認加薩已現饑荒

以色列軍方今天在加薩市（Gaza City）周邊加強軍事行動，結束先前為促進援助物資運送而實施的休兵。以軍同時宣布找回遭哈瑪斯擄走人質魏斯（Ilan Weiss）的遺體。

路透社報導，歷經近23個月的戰事後，以色列如今從加薩市開始，企圖全面控制整個加薩走廊，目標是徹底摧毀在加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas），然而造成當地饑荒問題也讓以色列面臨全球強烈譴責。

以色列軍方說：「戰術性停火不適用於已構成危險作戰區域的加薩市。」

以色列過去一週逐步加強對加薩市的攻勢，呼籲平民撤往加薩走廊南部。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）表示，以軍正以最大強度在加薩市郊行動，並將在持續的攻勢中「加深打擊」。

在嚴重限制人道物資運送數月，以致骨瘦如柴兒童影像招致國際抨擊後，以色列於7月下旬宣布每天在加薩走廊實施10小時的戰術性停火，並開放新的援助通道。

與聯合國及主要援助機構合作的全球性飢餓監測組織上週表示，他們已確定加薩出現饑荒；然而以色列否認此一認定。

加薩衛生部門今天表示，過去24小時當地有5人（其中包括兩名兒童）死於營養不良與飢餓，使得自這場以哈戰爭爆發以來死於飢餓的人數達322人，其中絕大多數發生在最近幾週。

根據加薩衛生官員的說法，自從2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列引發這一輪以哈戰爭以來，以色列用兵加薩已造成超過6萬3000人死亡，其中大多數是平民。