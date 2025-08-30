快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
今年中共93閱兵，南韓國會議長禹元植（左）的座次、閱兵觀禮、合照及晚宴安排，均成外界關注焦點。若座次或動線安排出現偶然交錯，可能與北韓領導人金正恩「面對面」。歐新社／法新社
北韓國務委員長金正恩訂於9月3日出席中國「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80周年紀念軍事閱兵。對北韓而言，這是金正恩展示其「唯一領導體系」及外交地位的全球舞台，他選擇傳統盟友中國作為國際多邊外交的首秀。

南韓報紙《韓民族新聞》以「座位政治學」為題，報導此次閱兵的觀禮台座位安排備受關注。習近平主席將位於核心位置，其他領導人的座次將具有強烈的外交象徵意義。出席的包括俄羅斯總統普亭、伊朗、越南、寮國、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼泊爾、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、土庫曼、白俄羅斯等國領導人。南韓派出國會議長禹元植出席，美、英、法等國政要也將出席。

回顧2015年70周年戰勝節，當時南韓總統朴槿惠曾出席軍事閱兵，與中國、俄羅斯領導人同列觀禮台，顯示中國的外交禮遇安排。當年北韓代表團由勞動黨書記崔龍海率隊，座位位於習近平與普亭、朴槿惠所在列的右端，兩者動線未交集，因此未曾見面。

今年80周年紀念閱兵中，南韓國會議長禹元植的座次、閱兵觀禮、合照及晚宴安排，均成外界關注焦點。若座次或動線安排出現偶然交錯，可能與金正恩「面對面」。雖中國可能考量北韓將南北視為「敵對兩國」的立場進行管控，但多國外交特性使完全避免偶遇並不容易。

外交分析人士指出，此次閱兵除展示中國軍力，也成為北韓、南韓及其他多國在中國舞台上的象徵性互動場合，金正恩與南韓議長的可能會面，將為外界觀察朝鮮半島局勢提供新視角。

回顧2015年70周年戰勝節，當時南韓總統朴槿惠曾出席軍事閱兵，與中國、俄羅斯領導人同列觀禮台，顯示中國的外交禮遇安排。路透
