緝毒或推翻馬杜洛？川普派7艘軍艦赴委內瑞拉外海 「砲艦外交」引揣測

Axios 29日報導，美國總統川普下令7艘軍艦及4500名官兵前往委內瑞拉近海，其中包括三艘驅逐艦和至少一艘攻擊潛艦。然而，即便是川普的親信顧問，也無法確定這場「炮艦外交」，究竟是帶有政權更替意味的毒品打擊行動，還是偽裝成毒品執法的政變行動。

根據官方說法，此次出動是為了打擊毒品走私。但白宮發言人李維特談到這次行動時，刻意凸顯任務的模糊性，指出美國不承認委內瑞拉總統馬杜洛是合法元首，而是「毒品集團逃犯領袖」。

一位知情川普政府官員表示：「這105%是關於毒品恐怖主義，但馬杜洛若最終下台，也沒人會哭出來。」另一位官員則有不同看法，認為「這可能是諾列加翻版」，指的是美國1989年對巴拿馬時任總統諾列加採取軍事行動，而諾列加和馬杜洛一樣，都面臨美國的毒品指控。

該官員指出，川普要求團隊提供多種方案，最終決策仍掌握在他手中，「但馬杜洛應該嚇得屁滾尿流。」第三位顧問更形容，讓馬杜洛繼續執政，「就像讓艾普斯坦來當托兒所所長。」

川普此次動員的兵力中，包括2200名負責登陸作戰的海軍陸戰隊員，對於打擊毒品行動而言相當罕見。雖然政府官員並未排除入侵可能，但多數人私下認為機率極低，多數人也難以想像會動用武力實際入侵，但官員幾乎可以肯定，美軍將在委內瑞拉近海積極攔截可疑的毒品運輸船，甚至不排除進行空襲。

由於馬杜洛已被美方正式列為恐怖分子嫌犯，川普陣營內有人揣測，他可能成為無人機攻擊目標，但受訪官員則淡化這種可能性。

