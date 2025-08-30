快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聯合國擬強化海地維安部隊 專家憂缺乏明確性

中央社／ 太子港29日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天就一項關於海地的決議草案展開會談，內容是強化並擴充現行對抗武裝幫派的國際部隊，但部分海地安全專家警告，相關提案缺乏明確性。

路透社報導，在長期衝突下武裝幫派幾已掌控整個海地首都太子港（Port-au-Prince），導致約130萬人逃離家園、數以千計的人喪命，並助長饑荒等級的飢餓問題。

這份由美國和巴拿馬提出的決議草案，目標是將現行資金與人力不足的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）轉型為新的「幫派鎮壓部隊」（Gang Suppression Force）。

與目前由肯亞警方負責的任務一樣，新部隊同樣將依靠國際自願性資金援助，只是領導架構將有所不同。

新部隊將由「常設小組」領導，成員包括迄今提供人員的各個國家、美國與加拿大，並由一個即將在太子港設立的聯合國新外地辦事處支援。常設小組將任命一名新的部隊指揮官。

提案同時呼籲美洲區域組織「美洲國家組織」（Organization of American States）兌現承諾，提供包括糧食配給、通訊及防衛裝備在內的針對性援助。

然而，部分海地分析人士批評這項提案缺乏明確的資金來源，且與現有架構疊床架屋，並未解決根本問題。

獨立安全專家傑曼（Ricardo Germain）表示，除資金外，他特別擔憂領導階層的更替方式，並指出肯亞的艱難經驗恐讓其他國家卻步。

國立海地大學（State University of Haiti）安全專家博伊亞（James Boyard）表示，新模式在與當地部隊間的協調方面過於模糊，且海地被排除在常設小組之外，有損海地的國家主權。

他還說安全人員若有潛在犯罪行為，必須預先設立監督機構。

外國介入海地始終是敏感議題。過去聯合國在海地的任務曾導致平民傷亡、性侵等醜聞，以及因污水管理不當引發霍亂疫情，造成超過9000人喪命。

海地總統府表示，一旦正式決議對外公布，府方會對此發表評論。美國駐聯合國代表團則未答覆相關詢問。

海地 幫派 聯合國

延伸閱讀

大陸會向烏克蘭派遣維和部隊嗎？背後有政治與經濟雙重考量

欣西亞升級兩性專家2.0！取得人類性學碩士學位：我做到了

新版五年兵力整建報告 宣示持續執行天弓飛彈性能提升

金正恩跪地悼援俄陣亡將士 授勳稱讚「令人敬佩」部隊

相關新聞

好巧！金建希以「月光」強調清白 尹錫悅也曾以「月影」比喻否認指控

韓聯社30日報導，南韓憲政史上首次以被羈押身份接受審判的前總統夫婦，尹錫悅與金建希，都在回應指控時提及「月亮」，引發外界...

天安門閱兵座次安排有玄機：金正恩與南韓議長可能偶遇？

北韓國務委員長金正恩訂於9月3日出席中國「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80周年紀念軍事閱兵。對北韓而言，這是金正恩展...

最強硬表態是誤報？英防相否認曾說「如台海有事將參戰」

每日電訊報7月底報導，英國國防大臣希利（John Healey）受訪時直言，如果台灣發生戰事，英國已經準備好在太平洋地區...

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

印度總理莫迪8月29日開啟了對日本為期兩天的訪問，這是莫迪出任印度總理以來第八次訪問日本。隨後，他將前往中國參加上合組織...

緝毒或推翻馬杜洛？川普派7艘軍艦赴委內瑞拉外海 「砲艦外交」引揣測

Axios 29日報導，美國總統川普下令7艘軍艦及4500名官兵前往委內瑞拉近海，其中包括三艘驅逐艦和至少一艘攻擊潛艦。...

尋找下個蘇姿丰！南加大女大生 矽谷打造AI新創搖籃

AI熱潮席捲全球，矽谷的女性創業融資卻不到20%。「尋她之家」集結8位18至21歲女創業家，挑戰AI性別障礙，開發醫療、支付、房地產AI應用。3個月內，2家獲融資，6家推產品，8月25日發表日吸引150位投資人。超微CEO蘇姿丰在AI晶片的成功，激勵年輕女性突破限制，展現創新力，重塑AI未來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。