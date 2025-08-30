聯合國擬強化海地維安部隊 專家憂缺乏明確性

聯合國安全理事會今天就一項關於海地的決議草案展開會談，內容是強化並擴充現行對抗武裝幫派的國際部隊，但部分海地安全專家警告，相關提案缺乏明確性。

路透社報導，在長期衝突下武裝幫派幾已掌控整個海地首都太子港（Port-au-Prince），導致約130萬人逃離家園、數以千計的人喪命，並助長饑荒等級的飢餓問題。

這份由美國和巴拿馬提出的決議草案，目標是將現行資金與人力不足的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）轉型為新的「幫派鎮壓部隊」（Gang Suppression Force）。

與目前由肯亞警方負責的任務一樣，新部隊同樣將依靠國際自願性資金援助，只是領導架構將有所不同。

新部隊將由「常設小組」領導，成員包括迄今提供人員的各個國家、美國與加拿大，並由一個即將在太子港設立的聯合國新外地辦事處支援。常設小組將任命一名新的部隊指揮官。

提案同時呼籲美洲區域組織「美洲國家組織」（Organization of American States）兌現承諾，提供包括糧食配給、通訊及防衛裝備在內的針對性援助。

然而，部分海地分析人士批評這項提案缺乏明確的資金來源，且與現有架構疊床架屋，並未解決根本問題。

獨立安全專家傑曼（Ricardo Germain）表示，除資金外，他特別擔憂領導階層的更替方式，並指出肯亞的艱難經驗恐讓其他國家卻步。

國立海地大學（State University of Haiti）安全專家博伊亞（James Boyard）表示，新模式在與當地部隊間的協調方面過於模糊，且海地被排除在常設小組之外，有損海地的國家主權。

他還說安全人員若有潛在犯罪行為，必須預先設立監督機構。

外國介入海地始終是敏感議題。過去聯合國在海地的任務曾導致平民傷亡、性侵等醜聞，以及因污水管理不當引發霍亂疫情，造成超過9000人喪命。

海地總統府表示，一旦正式決議對外公布，府方會對此發表評論。美國駐聯合國代表團則未答覆相關詢問。