莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要
印度總理莫迪8月29日開啟了對日本為期兩天的訪問，這是莫迪出任印度總理以來第八次訪問日本。隨後，他將前往中國參加上合組織天津峰會。據印度新德里電視台（NDTV）報導，當地時間29日下午，莫迪在日本對媒體表示，與中國保持緊密關係至關重要，這將對「區域和平與繁榮」產生積極影響，並為全球經濟帶來穩定。他也提及，金磚國家「在建構多極世界中可發揮重要作用」。
莫迪表示，應中方邀請，他將從日本啟程前往天津參加上合峰會。 「自從去年在上合組織喀山峰會上與中方領導人會面以來，我們雙邊關係取得了穩步而積極的進展。」
莫迪說：「印度和中國是世界上人口最多的兩個國家，兩國保持穩定、可預期且友好的雙邊關係，能夠對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。」他進一步說，「這對於建立一個多極化的亞洲和世界也同樣至關重要。」
莫迪也談及金磚國家的關鍵角色。他在接受《日經新聞》獨家專訪時表示，金磚國家「在構建多極世界中可發揮重要作用」，「在世界秩序面臨壓力、全球治理機構的履約有效性與公信力不足之際」，這一作用尤為顯著。
莫迪表示，鑑於全球經濟的波動，印度和中國攜手合作，對世界經濟秩序的穩定至關重要。印度願意在互利基礎上，從戰略和長遠的角度推進雙邊關係。
莫迪對《日經新聞》表示，印度擁有穩定的政治環境和透明的政策框架，是全球成長最快的主要經濟體，並有望在不久的將來成為世界第三大經濟體。
