快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

聽新聞
0:00 / 0:00

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2025年8月29日，進行兩天訪日行程的印度總理莫迪與日本首相石破茂在聯合記者會上握手。澎湃新聞
當地時間2025年8月29日，進行兩天訪日行程的印度總理莫迪與日本首相石破茂在聯合記者會上握手。澎湃新聞

印度總理莫迪8月29日開啟了對日本為期兩天的訪問，這是莫迪出任印度總理以來第八次訪問日本。隨後，他將前往中國參加上合組織天津峰會。據印度新德里電視台（NDTV）報導，當地時間29日下午，莫迪在日本對媒體表示，與中國保持緊密關係至關重要，這將對「區域和平與繁榮」產生積極影響，並為全球經濟帶來穩定。他也提及，金磚國家「在建構多極世界中可發揮重要作用」。

莫迪表示，應中方邀請，他將從日本啟程前往天津參加上合峰會。 「自從去年在上合組織喀山峰會上與中方領導人會面以來，我們雙邊關係取得了穩步而積極的進展。」

莫迪說：「印度和中國是世界上人口最多的兩個國家，兩國保持穩定、可預期且友好的雙邊關係，能夠對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。」他進一步說，「這對於建立一個多極化的亞洲和世界也同樣至關重要。」

莫迪也談及金磚國家的關鍵角色。他在接受《日經新聞》獨家專訪時表示，金磚國家「在構建多極世界中可發揮重要作用」，「在世界秩序面臨壓力、全球治理機構的履約有效性與公信力不足之際」，這一作用尤為顯著。

莫迪表示，鑑於全球經濟的波動，印度和中國攜手合作，對世界經濟秩序的穩定至關重要。印度願意在互利基礎上，從戰略和長遠的角度推進雙邊關係。

莫迪對《日經新聞》表示，印度擁有穩定的政治環境和透明的政策框架，是全球成長最快的主要經濟體，並有望在不久的將來成為世界第三大經濟體。

莫迪 印度

延伸閱讀

日印峰會更新安保合作宣言 對中國擴張表達深切擔憂

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

相關新聞

好巧！金建希以「月光」強調清白 尹錫悅也曾以「月影」比喻否認指控

韓聯社30日報導，南韓憲政史上首次以被羈押身份接受審判的前總統夫婦，尹錫悅與金建希，都在回應指控時提及「月亮」，引發外界...

最強硬表態是誤報？英防相否認曾說「如台海有事將參戰」

每日電訊報7月底報導，英國國防大臣希利（John Healey）受訪時直言，如果台灣發生戰事，英國已經準備好在太平洋地區...

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

印度總理莫迪8月29日開啟了對日本為期兩天的訪問，這是莫迪出任印度總理以來第八次訪問日本。隨後，他將前往中國參加上合組織...

緝毒或推翻馬杜洛？川普派7艘軍艦赴委內瑞拉外海 「砲艦外交」引揣測

Axios 29日報導，美國總統川普下令7艘軍艦及4500名官兵前往委內瑞拉近海，其中包括三艘驅逐艦和至少一艘攻擊潛艦。...

尋找下個蘇姿丰！南加大女大生 矽谷打造AI新創搖籃

AI熱潮席捲全球，矽谷的女性創業融資卻不到20%。「尋她之家」集結8位18至21歲女創業家，挑戰AI性別障礙，開發醫療、支付、房地產AI應用。3個月內，2家獲融資，6家推產品，8月25日發表日吸引150位投資人。超微CEO蘇姿丰在AI晶片的成功，激勵年輕女性突破限制，展現創新力，重塑AI未來。

普亭新華社專訪：譴責任何歪曲二戰歷史的企圖 二戰戰爭成果不可動搖

據新華社，俄羅斯總統普亭在赴中國出席上合組織天津峰會、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動前夕接受新華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。