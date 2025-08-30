快訊

最強硬表態是誤報？英防相否認曾說「如台海有事將參戰」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國國防大臣希利28日在日本東京舉行的皇家海軍「威爾斯親王號」歡迎儀式上致詞。歐新社
英國國防大臣希利28日在日本東京舉行的皇家海軍「威爾斯親王號」歡迎儀式上致詞。歐新社

每日電訊報7月底報導，英國國防大臣希利（John Healey）受訪時直言，如果台灣發生戰事，英國已經準備好在太平洋地區作戰，堪稱英方官員對未來可能介入台海衝突最強硬的表態之一。但希利29日接受日經亞洲獨家採訪時，否認曾說過這番話。

每日電訊報當時報導，英國皇家海軍旗艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航艦前往澳洲參加演習，希利登艦受訪時，被問及英國如何協助台灣等國家因應中國可能升高的威脅，他表示：「若我們必須戰鬥，正如過去一樣，英國與澳洲將並肩作戰。我們共同演訓、共同備戰，也因此能更有效嚇阻威脅。」

正在日本訪問的希利向日經亞洲表示，每日電訊報先前對他發言的報導「完全錯誤」。他說：「電訊報的記者明顯寫反了。」

針對未來中國若入侵台灣，英國將如何應對，希利向日經亞洲表示，「顯然不會對假設性情況作推測」，並重申英國官方立場是透過和平方式解決台灣問題，同時補充：「威脅或脅迫手段沒有立足之地」。

希利此行訪日，正值率領航艦打擊群的「威爾斯親王號」靠港訪問。該打擊群包含12國的5艘主力艦艇、24架軍機和17架直升機，展開為期八個月的部署。

日經亞洲指出，英國另一艘航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）2021年領導前次巡航期間，打擊群一員的「里士滿號」（HMS Richmond）巡防艦曾航經台灣海峽。被問及「威爾斯親王號」打擊群的任何艦艇是否會採取類似行動時，希利拒絕作答。他表示：「基於安全考量，我們不會事先透露皇家海軍艦艇的動向。」

不過，希利補充指出，台灣海峽屬於「國際公海」，英國海軍及其他國家的艦艇「經常通行」。

