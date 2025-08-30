好巧！金建希以「月光」強調清白 尹錫悅也曾以「月影」比喻否認指控

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓前總統尹錫悅與妻子金建希今年6月聯袂投票選總統。歐新社
南韓前總統尹錫悅與妻子金建希今年6月聯袂投票選總統。歐新社

韓聯社30日報導，南韓憲政史上首次以被羈押身份接受審判的前總統夫婦，尹錫悅金建希，都在回應指控時提及「月亮」，引發外界關注。

據法律界消息，首位被羈押起訴的前第一夫人金建希於29日透過律師團發表約 400 字的聲明指出，「正如最黑暗的夜晚，月光依然明亮照耀，我也將以自己的真實與心意，堅持度過這段時間」。她接著表示，「目前我無法改變任何事，雖每天都有新報導如既定事實般湧現，但我將不逃避，仔細面對」。

外界解讀，金建希此舉展現她將忍受各種指控報導、堅決否認指控，最終證明自身清白的決心。尤其她提到「最黑暗的夜晚，月光依然明亮」，以月光比喻自身清白，格外引人注目。

這也是金建希在12日被羈押後，首次公開對外表達內心想法。

巧合的是，尹錫悅也曾以月亮比喻否認指控。

尹錫悅曾於1月4日出席憲法裁判所第5次彈劾審理辯論時表示，「看這起事件時，感覺就像追逐湖面上倒映的月影一樣」，用來形容「沒發生任何事，卻有人問我有沒有指示或被指示」。當時，他回應請願方主張其在去年 12 月 3 日緊急戒嚴期間，在國會強行帶走議員以阻止解除戒嚴決議，「實際上沒有發生任何事」。

金建希則面臨多項指控，包括索賄、收取不當政治獻金與操縱股價。

金建希在被羈押後接受特檢組六次訊問時多數拒絕作答，但外界預期她在庭審中將積極辯護以證明無罪。

尹錫悅因憲法裁判所於今年4月通過彈劾案而被免職，現與金建希一起被特檢組羈押起訴，接受審判。這也是南韓憲政史上前總統夫婦首次同時以羈押身分受審。

