普亭新華社專訪：譴責任何歪曲二戰歷史的企圖 二戰戰爭成果不可動搖

據新華社，俄羅斯總統普亭在赴中國出席上合組織天津峰會、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動前夕接受新華社書面專訪時強調，在一些西方國家，二戰成果正在被竄改。歷史真相正在被扭曲和掩蓋，以迎合政治局勢。俄羅斯和中國堅決譴責任何歪曲二戰歷史的企圖，已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。

他強調，蘇聯和中國人民首當其衝，在戰爭中承受了最慘重、數量最多的傷亡。 「我們兩國人民在抗擊侵略者的鬥爭中付出了巨大的犧牲，並在戰勝納粹主義和軍國主義的過程中發揮了關鍵作用。這些殘酷的考驗清晰地展現並鞏固了兩國友好互助的優良傳統，為現代俄中關係奠定了堅實基礎。」

他說，「俄羅斯永遠不會忘記，正是中國的英勇抵抗，成為阻止日本在1941年至1942年進攻蘇聯、對我們背後捅刀的決定性因素之一，那幾年是我們十分艱難的時期。」普亭說，「這使得蘇聯紅軍得以集中力量打敗納粹德國、解放歐洲。」他同時指出，當日本背信棄義地挑起對中國的武裝力量時，蘇聯之手伸出了援助之手。蘇聯飛行員也與中國戰友並肩作戰，英勇對抗侵略者。

普亭表示，他將與中方共同紀念偉大勝利80週年，就互利合作的新前景和新舉措深入探討，以造福俄中兩國人民。俄羅斯和中國將繼續攜手，為實現俄中兩個偉大民族的繁榮昌盛共同奮鬥。

普亭回顧說，中國國家主席習近平今年5月對俄羅斯的訪問取得圓滿成功。此訪期間，俄中通過了一份內容詳實的聯合聲明。他說，應習近平主席邀請，他將回訪中國，與習近平主席深入探討雙邊議程的各個方面，就重要的區域和國際問題交換意見。俄方高度讚賞習近平主席真誠希望全面發展與俄羅斯的全面戰略協作夥伴關係。

他稱讚習近平「 是一位真正的世界大國領袖，一位具有戰略思維和全球視野、始終將國家利益放在首位的意志堅定的領導人。在國際形勢發生複雜變化的時刻，由這樣的領導人掌舵，對中國至關重要。」

談到雙邊經貿合作，普亭指出，俄中經濟關係達到了前所未有的高水準。自2021年以來，貿易額成長約1,000億美元。在雙邊貿易規模上，中國無疑是俄羅斯的第一大貿易夥伴國，在中國的貿易夥伴國中，俄羅斯去年名列第五。兩國間的結算幾乎已完全轉向本幣。

普亭說，俄羅斯在向中國出口石油和天然氣方面穩居前列；雙邊投資規模擴大，重點領域大型合作項目正在落實；兩國在工業領域緊密合作。俄羅斯是中國汽車向全球出口的主要市場之一。雙方正共同建置高科技生產設施及基礎建設項目，在建築材料產業領域也制定了宏大的合作計畫。

普亭說，「在我即將進行的訪問期間，雙方將就互利合作的新前景和新舉措進行深入探討，以造福俄中兩國人民。」

對於上海合作組織天津峰會津，普亭期待，天津峰會之後，該組織將獲得更加強勁的發展勢頭，增進歐亞空間的團結，「所有這些都將有助於建立更加公正的多極世界秩序」。

普亭高度評價俄中在多邊框架下的合作。他強調，這是兩國關係的重要組成部分，無疑也是全球政治的重要因素。雙方就關鍵國際議題交換意見一再證明，俄中擁有廣泛的共同利益，在原則性議題上有相似觀點。

他說，俄中戰略協調發揮壓艙石作用。關於當前挑戰與威脅的議題始終存在於雙邊政治對話中。俄羅斯關於在歐亞大陸建構平等且不可分割的統一安全空間的概念性提議，與習近平主席提出的全球安全倡議相呼應。

普亭說，在金磚國家框架內，俄中積極合作，共同推動旨在擴大成員經濟發展機會的倡議，包括在關鍵領域建立共同的夥伴關係平台。兩國尤其重視為實施重要基礎建設項目吸引更多資金，共同主張進一步提升金磚國家在解決國際地區熱門議題上所扮演的角色。俄中共同反對世界貿易中的歧視性制裁，這些制裁阻礙了金磚國家成員國和整個世界的社會經濟發展。

普亭指出，俄中共同支持國際貨幣基金組織和世界銀行的改革。雙方一致認為，新的金融體系應建立在開放和真正公平的原則之上，確保所有國家無一例外地平等、無歧視地利用其工具，反映成員國在世界經濟中的實際地位。