關係日趨緊密 普亭12月正式訪問印度

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭12月將前往印度進行正式訪問。此時正值俄印關係日益緊密，且美國因新德里購買俄羅斯石油而對印度商品加徵高額關稅。

法新社報導，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（YuriUshakov）向媒體表示，普亭（Vladimir Putin）9月1日將在中國舉行的區域峰會與印度總理莫迪（NarendraModi）會面，討論「12月訪問的準備工作」。

美國總統川普因印度大買俄羅斯石油，決定對印度商品徵收高額關稅作為懲罰。這是美國對俄羅斯施壓的一部分，目的在迫使莫斯科結束對烏克蘭侵略。

出售能源所得是俄羅斯國家財政的重要來源。

俄羅斯同時也是印度的主要軍火供應國之一，兩國的友好關係可以追溯至蘇聯時期。

自2022年2月俄羅斯展開侵略行動以來，烏克蘭的西方盟友一直努力削減俄羅斯的出口收益。

然而，俄羅斯已成功將能源銷售從歐洲轉向印度與中國等國，確保數十億美元資金仍然持續流入。

自俄烏戰事爆發以來，普亭明顯縮減出國行程，並因侵烏遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令。

印度並非國際刑事法院成員國，因此沒有義務逮捕普亭。

