憲法法院判決…泰國總理貝東塔解職下台 塔信家族受重擊

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
泰國總理貝東塔（右三）廿九日遭憲法法院解職。圖為宣判後她在記者會低頭雙手合十。（路透）
泰國憲法法院廿九日判決自即日起解除貝東塔總理職位並解散其內閣，淪為塔信家族出身或支持的泰國總理中，遭軍方或司法機關罷黜的第六人。紐約時報及英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，這對塔信家族是一記重擊。

該院九位法官以六票同意、三票反對做出前述判決，理由是貝東塔六月和柬埔寨前總理洪森通話的內容，違反總理應有的正直誠實道德標準，置私益在國益之上，損害國家聲譽，使人民喪失信心。

憲法法院另在聲明中寫道，鑑於被告貝東塔的私人關係似乎與柬埔寨的立場一致，「她一直樂於遵從或依柬方的希望行事」。

泰柬兩軍五月在邊境爆發衝突後，貝東塔私下和洪森通話，她在電話中尊稱洪為「叔叔」並自稱「姪女」，並批評泰國陸軍第二軍區司令普辛。有參議員因此指控她有損國家尊嚴且涉嫌違憲而告上憲法法院，該院七月一日先將她停職。

卅九歲的貝東塔去年八月就任時寫下泰國最年輕總理紀錄，其父塔信與姑姑盈拉也曾任總理。貝東塔在宣判後說，尊重判決結果，但她前述通話內容的初衷「是為了國益」，自己始終最重視泰國人民的生命，希望各方今後能團結一致。

代理總理普譚及其餘閣員將成為看守內閣，直到眾議院選出新總理。目前有五人符合總理資格，其中僅一人是貝東塔所屬的「為泰黨」，而以該黨為首的脆弱執政聯盟在眾議院只擁有些微優勢。

泰國 總理 內閣 洪森 塔信 貝東塔 柬埔寨 眾議院 憲法法院

