泰國總理貝東塔遭解職

泰國憲法法庭以違規道德規範為由，將總理貝東塔解職，使泰國將在兩年內第三度尋找新領導人，政治危機更形加深。

由九人組成的泰國憲法法庭29日以六票對三票判定，貝東塔在6月就邊境爭議與柬埔寨前總理洪森通話時，違反憲法的倫理規範。外洩通話內容顯示，她的發言優先考量個人政治利益，有損總理職位操守與國家尊嚴。法院判定她必須下台，且不得上訴。

39歲的貝東塔是欽那瓦家族第三位未能做滿任期的領袖，最新進展也動搖她父親塔信與政敵達成的妥協。這項妥協方案使流亡海外15年的塔信得以返國，並促成由欽那瓦家族支持的為泰黨與保守派合作組閣。

判決公布後，泰國基準股指收跌1.1%，泰銖兌美元貶值0.2%。這起案件源自一群參議員的請願，指控她在通話中違反倫理規範。洪森與塔信交情密切，洪森後來公開通話錄音，內容顯示貝東塔稱他為「叔叔」，並批評泰國軍方。法院強調，貝東塔還曾表示願意滿足洪森的「任何要求」。

這番言辭引發輿論與保守派政客強烈反彈，批評她向外國領袖低頭、損害國家利益，並引爆街頭抗議要求下台。貝東塔曾道歉，稱通話是在她不知情下遭錄音，但否認不當行為，強調目的是緩和緊張。她自7月1日起已遭法院停職。

烏汶叻差他尼大學政治學者提提蓬指出，貝東塔下台象徵欽那瓦家族影響力正加速衰退，政治動盪加劇，一切再度陷入不確定。

依泰國憲法，新總理須經國會表決選出。為泰黨可能推舉唯一具資格的人選柴卡森．尼提西里；而反對黨泰自豪黨領袖阿努廷也被視為有力挑戰者，他可能與為泰黨合作，或在人民黨幫助下，組建與為泰黨敵對的新聯盟。

泰國工商團體警告，持續的政治動盪將加深泰國這個規模達5,500億美元經濟體的風險，削弱內外資投資信心。

若新政府遲遲無法成立，恐拖累預算支出、美國貿易談判與柬埔寨邊境問題相關進程。今年來，外資已淨賣出泰股23億美元，顯示政局不穩使經濟前景惡化。