日本決定提前部署長程飛彈 首波在熊本牽制大陸

日本防衛省今天公布具反擊能力的「12式地對艦誘導彈」改良型部署計畫，從陸地發射的改良型本年度內開始部署於熊本。日媒報導，主要是日本憂心中國可能侵略台灣，認為有必要加強西南地區的防衛體制。

日本正積極將陸上自衛隊所使用的12式地對艦誘導彈的射程進行改良，將目前的射程100多公里增為1000公里。陸地發射型的開發作業幾已完畢，正進行搭載於艦艇、戰機的試驗。

日本防衛省今天公布，陸地發射型首先是本年度或明年度之內將部署於熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地；2027年度部署位於靜岡縣的陸上自衛隊富士駐屯地。

從艦艇或戰機發射的「12式地對艦誘導彈」改良型的運用，時程由2028年度提前於2027年度。

艦發的改良型將搭載於以神奈川縣橫須賀基地為母港的護衛艦「照月」號。空射型的改良型將搭載於位於茨城縣的航空自衛隊百里基地預定部署的F-2改良型戰機。

日本為了防衛離島，正在開發高超音速滑翔武器「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）。原訂2026年度開始部署，決定提前於本年度部署於靜岡縣富士駐屯地的教育部隊。此外，2026年度將在位於北海道的上富良野駐屯地及位於宮崎縣的蝦野駐屯地新設專門運用部隊。

日本產經新聞報導，防衛省公布本年度開始部署於熊本，主要是憂心中國可能侵略台灣，認為有必要強化西南地區的防衛體制。

日本防衛大臣中谷元今天在例行記者會上強調，「為了守護東西南北長達3000公里的領域，有必要保有即使某地遭侵略，也能予以阻止、排除的能力」。

長程飛彈的部署，將是1954年日本創立自衛隊以來，首度保有「反擊能力」（攻擊敵基地能力）。

報導說，除了12式改良型及島嶼防衛用高速滑空彈之外，防衛省計畫2025至2027年度取得美國開發的「戰斧」巡弋飛彈。

日本於2022年12月通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，內容載明將擁有「反擊能力」，這是二次世界大戰後日本安全保障政策的大轉變。日本想擁有「反擊能力」被認為劍指中國、北韓。

國家安全保障戰略（NSS）是2013年安倍晉三政府所擬定，2022年12月首度修訂。新版安保文件中載明持續擴軍的中國是「空前最大的戰略挑戰」。